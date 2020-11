Dafne Fernández presume de embarazo en ‘topless’ y con una confesión

A Dafne Fernández le quedan unas cinco semanas para dar a luz a su bebé, que será una niña. Y si hay algo que nos ha demostrado durante todos estos meses es que se siente muy orgullosa de su tripita de embarazada.

Ahora la actriz ha dado un nuevo paso y nos ha abierto las puertas de su habitación para regalarnos un selfie de lo más transparente. En él, Dafne aparece frente al espejo, en topless y en una posición perfecta para mostrarlos la dimensión de su barriga. Y sí, confirmamos que está a punto de caramelo.

Pero eso no es todo, ya que la madrileña ha aprovechado la ocasión para hacer una confesión: la incomodidad física le ha hecho acelerar su deseo de encontrarse con su hija cara a cara. "Se me están juntando las ganas que tengo de verle la carita con la incomodidad física y ya las semanas que se me empiezan a hacer más largas... pero no queda nada!! Ánimo a todas las que estéis como yo!!!!!", dice en la descripción de la foto.

Posteriormente, Dafne nos ha deleitado con otra bonita foto en la que comparte una experiencia que jamás olvidará. En su barriga aparece pintada una escena de una leona que disfruta del cariño de su cachorro. "Así quiero que mi hija se desenvuelva en la vida. Una guerrera, libre e independiente", dice. Múltiples compañeros y amigos han inundado la publicación de bonitos mensajes y muy emotivos.

Ya no queda nada para conocer a la pequeña de nuestra protagonista y su chico Mario Chavarría. Una niña que llegará a sus vidas para iluminarlas y acompañar al pequeño Jon en una bonita aventura. ¡Ánimo, Dafne!