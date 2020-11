¿Qué tienen en común Dua Lipa y Dani Martín?

Este sábado puede darse una circunstancia en la lista de la que no nos constan precedentes: una artista puede tener cuatro canciones entre las 40 mejores de la semana. La artista no es otra que Dua Lipa, quien también tiene el récord de nominaciones este año a LOS40 Music Awards (cuatro, las mismas que The Weeknd y Maluma). Ocurre que, mientras la británica figura actualmente en el ránking con tres temas —Break my heart, Un día (one day) y Physical—, un cuarto puede compartir tal honor: Levitating.

No cabe duda de que Dua Lipa es una de las grandes artistas del momento, y que su segundo disco, Future nostalgia —un número uno mundial—, no ha hecho sino reforzar su privilegiado estatus. La inglesa no para: al tiempo que ultima su dúo con Miley Cyrus, prepara el megaespectáculo online Studio 2054, iniciativa esperada con entusiasmo por todos sus fans. Como decimos, este sábado una décima parte de la lista puede ser suya, y para que eso ocurra debe contar con los apoyos suficientes (por parte de los oyentes) en Twitter con el HT #MiVoto40DuaLipa.

Y mientras Dua Lipa se postula para marcarse un «cuatriplete», Dani Martín puede hacer doblete. El madrileño, cuyo último trabajo, Lo que me dé la gana, entró directamente al número uno de los más vendidos en nuestro país, presenta en candidatura Portales. La canción, una de las baladas más bonitas de su ya extensa discografía, puede unirse en el chart a Los huesos, el tema que grabó en colaboración con el colombiano Juanes.

Había ganas de nueva música de Dani Martín, que había publicado su anterior álbum hace más de cuatro años. Y su regreso ha sido de lo más atinado, pues, además de contar con invitados de postín —Alejandro Sanz, Coque Malla, Camilo, el ya citado Juanes y, de forma anecdótica, Joaquín Sabina—, el disco muestra a un Dani en su plenitud. «Hay un montón de cosas nuevas y de colores y de estilos que creo que desde El Canto del Loco no me daba ese permiso», le contó a Tony Aguilar. «Me ha costado atreverme a hacer ese viaje, tanto físico como emocional. El estar un poco incómodo en la silla. Y he disfrutado al darme cuenta de que no solo puedo hacer lo que ya hago, sino que puedo hacer muchas más cosas». Pues ya sabéis, fanes: si queréis que Portales entre en la lista, hay que apoyarlo en redes con el HT #MiVoto40DaniMartín.

¡Suerte a ambos!