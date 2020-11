Aitana charlará este sábado con Tony Aguilar en #Del40al1CocaCola

Su carrera va como un cohete, y ahora, encima, ha colaborado con Katy Perry; ¿se puede pedir más? Hablamos, claro, de Aitana, que en el momento más dulce de su carrera se asomará este sábado a #Del40al1CocaCola para charlar con Tony Aguilar de su último disco, 11 razones, de sus nominaciones a LOS40 Music Awards y dar, además, su Voto VIP a alguna de las canciones de la lista. ¿Cuál será su favorita?

Ojo con Aitana, porque, por si fuera poco, es una de las aspirantes esta semana al número uno. De momento está en el #4 con Más de lo que aposté, su dúo con Morat (también está en lista con Si tú la quieres, con David Bisbal, que llegó al primer puesto). Para colgarse la medalla de oro debería, por tanto, saltar por encima de los artistas que la preceden: a día de hoy el liderato está en poder de The Weeknd con In your eyes; en el #2 está Dua Lipa con Break my heart, y en el #3, Maluma con Hawái. Veremos si alguno de ellos termina la mañana en lo más alto. Por cierto, si lo consiguiera The Weeknd sería el primer artista este año que se mantiene tres semanas consecutivas en el número uno con la misma canción.

Ya que mencionamos a Dua Lipa, debemos detenernos en ella. La británica puede hacer historia este sábado en la lista ya que podría figurar en ella con nada menos que cuatro canciones. A las que ya tiene —Break my heart, Un día (One day) y Physical— podría unirse la que parte como candidata: Levitating. Levitar es lo que vamos a hacer todos como lo consiga. Comparte candidatura con ella Dani Martín, que se postula para un doblete con Portales (su tema con Juanes, Los huesos, permanece en el chart). Todo esto puede ocurrir si ambos reciben apoyos suficientes en Twitter con el HT #MiVoto40.

Por votar en antena regalaremos el BluRay de Capitana Marvel (seguimos en el mes de los héroes y las heroínas de cómic) y el recopilatorio Los números 1 de LOS40 dedicado por el equipo. El recuerdo de éxitos del pasado que triunfaron en la lista un finde como este en La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, noticias y muchas cosas más, este sábado desde las 10 de la mañana (9 en Canarias). Te recomendamos que no te lo pierdas.