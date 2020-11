Katy Perry, Aitana y Tïesto presentan el videoclip de 'Resilient' al más puro estilo 2020: vídeo y letra

I know there’s gotta be rain

If I want the rainbows

And I know the higher I climb

The harder the wind blows

Yeah, I’ve gone to sleep

Night after night punching a pillow

But do you know the darker the night

The brighter the skies glow

‘Cause I am resilient

A full flower moment

Won’t let the concrete hold me back

Oh no

I am resilient Born to be brilliant

You’ll see me grow right through the cracks

Yeah, ‘cause you’re gonna watch this flower grow right through the cracks

Aitana

Puede llover por unos meses

No todo sale como uno lo quiere a veces

Si hubo una herida la curé

sólo yo, sólo yo, sólo yo

Si caigo me hago más fuerte

No es cuestión de suerte…yeahh

Somos mejores si together

Estamos open to better

Que el sol siga brillando

Y que lo malo no me espere

Let’s begin a revolution

‘Cause love is our resolution

No hay nada que me pueda paraaaaaar

‘Cause I am resilient, open to better

won’t let the concreate hold me back

ah yeah I am resilient, born to be brilliant

i’m gonna grow right through the cracks

oh yeah

I am resilient Born to be brilliant

I’m gonna grow right through the cracks

Oh, you’re gonna watch this flower grow right through the cracks