Anuel AA anuncia una posible retirada de la música: “Ya no quiero ni cantar, me quiero retirar”

Anuel AA parece que no puede más. Después de rumores de ruptura con Karol G, ahora el reguetonero ha sorprendido a todos sus seguidores con un freestyle en el que se ha desahogado con un mensaje que ha revolucionado las redes sociales: Su retirada.

A través de un sample del Thank You de Dido -aunque presumiblemente se trate del sample que le hizo Eminem en su mítico Stan- el intérprete de El Manual empieza ya tajante: "Sin ti yo no me siento bien […] Viviendo y por dentro muerto […] Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…". Unas duras palabras que han desatado todo tipo de teorías en redes sociales.

Con un aire de despedida, repasa su vida con detalles como su redención tras la cárcel o su dura infancia hasta llegar a una frase que ha roto los esquemas de los fans: "Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque más que sufre él". De esta manera, el reguetonero podría estar anunciando un posible descanso de la música para centrarse en su familia.

Preocupa, además, su salud mental por otras frases como "Te mueres por los fans, pero vives deprimiéndote". Así, el puertorriqueño parece haber subido toda una declaración de intenciones que vuelve a reiterar el peor mensaje para sus seguidores líneas después: "Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar, y nunca olvido el principio pero este es el final".

Aunque él mismo hace gala en este mismo freestyle sobre su éxito en la industria -su nombre está dentro de las nominaciones de los Grammy Latinos 2020-, parece que algo falla en la vida del artista. ¿Será cierto lo que termina diciendo en este 'desahogo' de "en estos Grammys yo me retiro"?

Pase lo que pase, sus seguidores no pierden la esperanza. Muchos piensan que si su retirada es cierta, podría volver en poco tiempo con un nuevo proyecto que ponga patas arriba todas las plataformas. Habrá que esperar a después de los premios más importantes de la música latina para ver qué paso da.