Samantha Gilabert: “‘No Pasa Nada’ se convirtió en un mantra para mí”

Samantha Gilabert, esa chica divertida, natural y con un don innato para hacer reír a la audiencia de Operación Triunfo nos enamoró hace ya unos meses. Con actuaciones como Human y She’s Got A Hold On Me se coronó en todo lo alto quedándose´, eso sí, a las puertas de la final. Después de recuperarse de la experiencia de la academia ha seguido fuera con su carrera musical sacando su primer disco llamado NADA. Ella misma nos presenta este emocionante proyecto a LOS40 charlando con nosotros.

La artista eligió No Pasa Nada para adelantar el álbum, una canción de la que dice “habla de todo el proceso que viví antes de la academia, durante y después y la frase de No Pasa Nada para mí se convirtió en un mantra. Por eso también quería que fuese el primer single del disco”. Con un videoclip muy natural en el que vemos a Samantha componiendo con la guitarra, embarcando un road trip y disfrutando con amigas al aire libre. Además, trae buenas noticias: “ya está grabado otro videoclip para el disco que saldrá dentro de muy poquito y nada a ver qué pasa, a ver si gusta”.

Este tema forma parte de NADA, al que define como “un resumen del 2020”, un año al que le pone muy buena nota. “Uff, un 10/10. A pesar de todo está siendo un año muy bueno. A ver, me he visto afectada por el Covid evidentemente, pero igual que todos y a pesar de eso pues está siendo un año en el que estoy trabajando mucho y me lo estoy tomando con filosofía”.

Si hay una temática que caracteriza el disco es el amor. TANTO, TODO DE TI, AHORA O NUNCA... todas ellas muestras diferentes perspectivas de la pasión y de esas mariposas en el estómago que sientes al estar enamorada. Y, aunque creíamos que iban a dirigidas a una persona muy especial con la que compartió su tiempo tanto dentro como fuera de la academia, Samantha asegura que “no estábamos hablando de nada en concreto, a la hora de componer era como que salía solo, pero nada en concreto de verdad. No va destinado a nadie”.

Continúa explicando a LOS40 que “Todo de Ti la escribí con Edu Ruiz, que estamos los dos en el mismo nivel sentimental y sí que nos focalizamos en lo que sentíamos en todo momento, pero hay unas canciones que son más para él otras que son más para mí”. El compositor que le acompañado en esta experiencia estuvo también en la creación de temazos como Flamenkito, Un Traguito, Pegamos Tela, De Tranquilote y El Hipo.

En otros temas como Quién Dijo Miedo, la valenciana desprende muchísima confianza, algo que la caracteriza. Eso sí, ella confiesa que en el tema de las inseguridades “depende del momento, depende del día. Hay días que me comen y otros días las venzo yo así que depende del estado de ánimo la verdad”.

La única colaboración que encontramos en NADA es junto a Lérica, el grupo urbano que siempre nos hace bailar. En este caso es con Un Poquito: “Fue muy guay, súper majos y trabajadores. Cuando les propusimos el tema les encantó, dijeron que sí y en el estudio me lo pusieron todo súper fácil. Pudo ser presencial, en el estudio estábamos tres más ellos dos, cinco en septiembre”. “La canción al ser la letra melódica tiene toques latinos, pero es mucho más pop urbano. Es música que suelo escuchar en mi día a día, pero consumo mucha cantidad de música totalmente diferente pero también entra esto”, cuenta cuando le preguntamos sobre este género.

Da igual la canción que te pongas de su álbum. Samantha ha intentado hacernos felices, no ponernos tristes. Por eso no encontrarás ninguna balada, prefiere las cosas alegres: “en verdad es lo que me gusta y en lo que estoy cómoda. En las composiciones fluíamos así y nos sentíamos súper cómodas. El estado de ánimo es muy importante, a lo mejor en el próximo no estoy tan feliz, ¡no lo sé!”. Algo contradictorio por la música que ella está escuchando en estos momentos. Y es que la extriunfito está escuchando “mucho a Babi, mucho a Pole que me gusta muchísimo, pero voy por momentos”.

En Operación Triunfo 2020 vimos que se le daba muy bien el show e interpretar, Sam protagonizó uno de los momentos icónicos de las galas cuando imitó al jurado de este año. Aun con posible potencial, ella no tiene planes de futuro relacionadas con la interpretación: “Yo no soy actriz y de momento no me veo”. En este programa 24 horas vemos a los concursantes siendo ellos en diferentes facetas, pero esto no asegura que los conozcamos 100%: “La gente cree que soy muy borde o que tengo poca humildad, la verdad que ojalá tuviera poca humildad porque tendría muchas menos dudas y muchas menos inseguridades. Pero me gusta muchísimo y me encuentro súper a gusto cuando conozco a gente por la calle”.

Le preguntamos sobre su experiencia conociendo a fans durante una pandemia, en concreto si ha tenido un mal momento, a lo que responde: “Este verano que la gente estaba mucho menos concienciada sí, pero desde que estoy en Madrid no, la verdad que todo muy bien".

Aprovechamos esta conversación para preguntar a Sam sobre unas declaraciones que Malbert, youtuber que hace reviews sobre OT y Eurovisión. Él aseguró que hay mucha falsedad, incluso entre profesores y alumnos. En cambio, la concursante dice que no: “Yo no he visto eso, nos llevamos todos muy bien. En OT en general no lo sé, pero en mi edición no he visto nada de eso”. Y es que parece que dentro de la casa había muy buen rollo. Este noviembre es un gran mes para los triunfitos como Maialen, Nia, Anaju, Hugo y demás porque están sacando sus trabajos.

Sam se pronuncia sobre estos: “Los veo muy bien, estoy súper orgullosa de ellos, es un orgullo que estemos pudiendo hacer estas cositas. Me encanta todo lo que están sacando, todos están haciendo lo que les gusta que es lo importante”. Ella, ya tiene los ojos puestos en proyectos de futuros “todos relacionados con la música” y añade: “Vamos a hacer más colaboraciones, pero todavía no sabemos cuándo van a salir”. ¡Estaremos muy atentos a las nuevas propuestas de Samantha!