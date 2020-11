Christopher Uckermann: “No descarto un nuevo disco de RBD”

Recuerdo perfectamente aquella promo de Antena 3 anunciando el estreno de Rebelde: "Prepárate para un verano... ¡Rebelde!". La serie llegó poco después y RBD, la banda que se gestó en la ficción mexicana, extendió su fenómeno por todos los rincones de nuestro país. Su discografía se convirtió durante años en la banda sonora de muchos y precisamente por ese bonito recuerdo y conscientes de lo que consiguieron, cuatro de los seis integrantes de RBD regresan once años después de la disolución del grupo para llevar a cabo una experiencia única. De este esperado regreso, su nuevo single y el concierto virtual que están preparando hablo en LOS40 con Christopher Uckermann.

Pregunta: Los fans de RBD llevan mucho tiempo esperando este reencuentro. ¿Por qué ahora? ¿A quién hay que darle las gracias?

Respuesta: Durante todos estos años ha habido gente que ha querido hacer el reencuentro, pero obviamente no se ha podido. Cada uno tiene su carrera, cada uno cogió su camino después de todo lo que se vivió con este fenómeno. Sin embargo, recientemente se me ocurrió una idea: no podemos hacer gira, pero podemos hacer un evento que no interfiera con nuestros tiempos y nuestros proyectos. Lo hablé meses atrás con Guillermo Rosas [el que fue manager del grupo] y también lo tenía en mente, así que lo logramos hacer. La idea era que estuviéramos los seis, pero Poncho tenía proyectos y no quiso hacerlo. Y Dulce como va a dar a luz tampoco. Decidimos hacer este tributo de RBD en un concierto virtual increíble con una tecnología que no se ha visto mucho. Vamos a hacerlo en un solo lugar, pero lo vamos a llevar a todas las partes del mundo.

Las puertas siguen abiertas para Poncho y Dulce María

P: Personalmente, ¿qué supone para ti el regreso de RBD?

R: Lo veo desde la madurez. Ahora puedo disfrutar algo que tal vez en su momento como todo estaba pasando tan rápido no pude disfrutarlo de la misma forma. Al vivirlo desde la madurez y lo musical estoy más metido en el proceso creativo: los arreglos, el escenario…Me interesaba hacer algo muy innovador, pero manteniendo el sello RBD, ese sello pop que tenía el grupo. Quería hacer algo creativo, pero al mismo tiempo que fuera nostálgico para conectar otra vez con todos los seguidores que formaron parte de esto.

P: ¿En qué va a consistir el show 'Ser o parecer'?

R: El espectador va a poder ver un concierto completamente virtual con una tecnología increíble. Vamos a cantar los éxitos de RBD (más de 17 temas), conservando el sello, pero con algunos arreglos modernos. Y hemos lanzado un nuevo sencillo, Siempre he estado aquí. Es un regalo para todos los seguidores porque RBD no podría haber sido lo que fue sin todos ellos.

P: Hace poco vi una entrevista de Anahí en la que decía que eras una persona muy creativa y habías tenido muchísimas ideas para el concierto. ¿Me puedes adelantar alguna?

R: Con la tecnología que llevamos a cabo podemos transportarnos a todas las partes del mundo. En el show también queremos que los seguidores sean parte de. Hemos pedido algunos vídeos que los fans grabaron en el pasado para poder incorporarlos. Queremos que la gente forme parte de todo el proceso.

P: ¿Habrá algún artista invitado?

R: Teníamos pensado hacer algo con más gente, pero con los tiempos que se están viviendo se ha complicado un poco. De hecho, para nosotros ha sido un reto hacer todo desde casa. Yo, personalmente, me junto con mi equipo porque considero importante ese contacto humano, pero con el resto del grupo no ha podido ser. Cada uno ensaya por su lado. Todo puede cambiar, pero de momento no habrá artistas invitados.

P: ¿Qué temas vamos a escuchar?

R: Los temas más emblemáticos: Sálvame, Solo quédate en silencio, Ser o parecer…todos los temas que más se escucharon, el nuevo sencillo y también alguna que otra sorpresa...

Ahora comprendo que el engranaje de RBD es muy distinto a mí, pero también lo disfruto

P: ¿Por qué habéis decidido que el evento se llame 'Ser o parecer'?

R: Sentimos que en estos tiempos es importante el empoderamiento, la unidad, cuestionarnos lo que sucede. Con Ser o parecer tienes esa elección. Pensamos que el 'ser' es mucho más poderoso. Cuando eres tú mismo tienes todas las herramientas para ser completamente poderoso. Empoderar a la gente a través de la música y la unidad porque todos estamos pasando por algo que nunca antes hemos tenido que afrontar. Para mí, por ejemplo, están trascendiendo cosas que nunca habían trascendido y estos tiempos me dan la oportunidad de pensar sobre ello. Es más poderoso el 'ser', pero dejamos ahí la pregunta: elegir 'ser o parecer', lo que tú decidas hacer en estos tiempos.

P: Ya se sabe que Alfonso y Dulce María no van a participar, pero dices que todo puede pasar…

R: No descartamos. Las puertas están abiertas y todo puede pasar. Ahora estamos los cuatro, pero nunca sabes qué puede pasar más adelante. Las sorpresas pueden cambiar en el último momento.

P: ¿Qué has sentido al volver al estudio de grabación para grabar un tema de RBD?

R: Unos años atrás no me hubiera abierto a hacer esto porque musicalmente estoy en una cosa más alternativa, pero ahora, desde mi perspectiva como adulto, me parece muy padre hacer esto con el grupo. Cristian dijo una cosa muy importante: 'Qué bonito poder regresar a este sonido pop porque el mundo se ha hecho muy urbano y muy reggaetonero’. Me pareció muy interesante salirme de mi universo, todo lo que estoy haciendo como solista, y entender que el engranaje de RBD es una cosa muy distinta a mí, pero también lo disfruto mucho.

P: ¿Cómo recuerdas el inicio de RBD y cómo recuerdas también la separación de la banda?

R: Nadie esperaba que RBD iba a crecer tanto. Se pensaba que a patir de telenovela el grupo iba a durar un par de años. Empezamos haciendo conciertos pequeños en México hasta que nos llevaron a un estadio de Bogotá con más de 50.000 personas. Fue algo que no me dio tiempo de digerir. Y ahora, con el paso de los años, volver la vista atrás me parece increíble. Nos separamos porque cada uno tenía su carrera. Sabíamos que RBD, igual que tenía un principio, tenía un final, y lo disfrutamos. Sabíamos que tarde o temprano iba a terminar.

Me ofrecieron participar en el remake de 'Rebelde'

P: No sé si estás al tanto del remake de Rebelde que prepara Netflix.

R: Me informaron hace tiempo. Tuve la oportunidad de firmar una serie con Netflix que se llama Diablero y escuché los rumores. Me parece maravilloso que esa idea que tanto ha funcionado pueda llegar a nuevas generaciones con nuevos actores.

P: ¿Te gustaría participar?

R: Alguna vez se habló algo, pero por tiempo no se llegó a ningún acuerdo.

P: Lo último: ¿habrá más RBD después del concierto?

R: Por ahora lo que te puede decir es que solo nos vamos a unir para este evento, pero musicalmente si he estado en un proceso de composición, haciendo temas y, gira tal vez no, pero no descarto un nuevo disco de RBD, claro que sí. Siempre está la posibilidad de hacer más música.