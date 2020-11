‘Peter Pan’, “una canción muy bonita” que El Canto del Loco no quería gastar

Peter Pan fue una declaración de intenciones de El Canto del Loco. Ya se habían hecho mayores. Al menos, Dani Martín, compositor de la letra, se había dado cuenta de que no era un niño: “El pequeño duende verde que no me deja crecer… parece que está más tranquilo y me concede avanzar”. Fue también su penúltimo nº1 en LOS40 durante dos semanas no consecutivas. La primera, el 22 de noviembre de 2008 y la segunda, dos meses después, el 21 de febrero de 2009.

Peter Pan fue el segundo single de Personas, el primero había sido ¡Eres tonto! (nº 1 en LOS40 tres semanas consecutivas). Quinto y último álbum de ECDL con canciones inéditas, contó con la producción de Nigel Walker, al igual que los tres anteriores, y se publicó el 1 de Abril de 2008. Cinco días después, el grupo al completo estuvo en los estudios de LOS40 para presentarlo. En la entrevista de Sira Fernández para Orbita Pop, todos coincidieron en que Peter Pan era una canción especial que no querían “gastar”. No escatimaron elogios: “muy bonita”, “de las mejores letras”, “va a ser de las favoritas de la gente”

Dani Martín: “Peter Pan era una canción que tenía David con una letra, y yo la cogí, y nada, hice esa letra encima de su música, y sinceramente creo que es una canción que puede durar toda la vida, es una canción muy bonita, con un tipo de producción que no habíamos hecho hasta ahora, y la verdad, te lo juro, estoy sorprendido con la letra de esta canción. Es muy bonita”.

Jandro Velázquez: “De las mejores letras que ha hecho Dani en su vida”.

DM: “Además incluso tiene un toque de humor, porque es como una pelea con ese duende ahí que te dice, vámonos de marcha por ahí, no, que quiero pasar de pantalla y me apetece disfrutar de otra serie de cosas”.

David Otero: “De momento, cuando oigo el disco, la estoy pasando para no cansarme de ella, no porque no la quiera oír, porque sé que la voy a oír tanto esa canción, que de momento ahora de principio prefiero cansarme de otras y tener esa ahí. Guardarme ese hueco, no la quiero gastar”.

DM: “Creo que va a ser de las favoritas de la gente”.

Sonaba entonces en las radios el primer sencillo del álbum, ¡Eres tonto!. Todavía no sabían qué tema elegirían como segundo single. Y sí, la elección fue Peter Pan. Y sí, es una de las favoritas de la gente.

Esa letra, “de las mejores de Dani”, está inspirada en el personaje ficticio creado en 1904 por el escritor escocés James Matthew Barrie. Un pequeño duende que nunca crece y que simboliza la infancia eterna, la inocencia. En el Peter Pan de ECDL, de lo que se trata es de crecer, de madurar… de que el personajillo verde “se largue”: "Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé … Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié"

Peter Pan ‘nació’ en la casa de José María Cano

Y para rodar el vídeo de Peter Pan, qué mejor que hacerlo en la misma casa en la que su autor lo engendró. Casualidades de la vida, esa casa a las afueras de Londres, donde residió J.M. Barrie, era propiedad de José María Cano (ex Mecano). Así fue como aquel septiembre de 2008, el grupo hizo las maletas y viajó a la capital inglesa. "El Canto del Loco quería grabar en Londres y apareció la idea de intentar hacerlo en la casa donde se engendró Peter Pan", decía Ricardo Uhagón, co-director del clip. "Allí vive ahora José María Cano, contactamos con él y estuvo encantador, dando toda clase de facilidades. El entorno para grabar fue mágico. La casa es antigua, llena de obras de arte. El lugar ideal para rodar un vídeo así".

Rafael Pavón, el otro director del vídeo de Peter Pan explicaba el objetivo principal: "La idea fue recrear un mundo en el que el límite que separa el país de Nunca Jamás del mundo de los adultos fuera muy difuso y cada uno pudiera decidir su posición dentro de él. Poder rodar en la casa donde vivió Barrie el escritor de Peter Pan hizo que todo fuera mucho más especial y que no hiciera falta mucho esfuerzo para meternos en el mundo de Nunca Jamás”

Casi la despedida de El Canto del Loco

Solo un mes y medio después del lanzamiento de Personas, el batería, Jandro Velázquez, anunció que se marchaba por motivos personales. Así que no participó en la gira, que se prolongó hasta finales de 2009, y ya no estaba cuando los madrileños arrasaron en los Premios 40 de 2008.

ECDL batió récords esa noche del 12 de Diciembre de 2008 en el que entonces era el Palacio de los Deportes de Madrid. El ya trío se convirtió en el máximo galardonado de la historia de los Premios 40. Dani, David y Chema subieron cinco veces al escenario para recoger los galardones a: Mejor Álbum (Personas), Mejor Canción y Videoclip (Eres Tonto), Mejor Gira o Concierto Mejor Grupo o Dúo.

Pero ahí no acabó la cosa. Personas fue el álbum más vendido en 2008 en España, superando las 187.000 copias. En febrero de 2010, El Canto del Loco anunció su separación.

Peter Pan con Leiva, Raphael o Ana Guerra

Las palabras de Dani Martin fueron premonitorias: “es una canción que puede durar toda la vida”. Y así ha sido. Además, se han apuntado a cantarla Leiva, Raphael o Ana Guerra:

Ya en el recopilatorio Radio La Colifata Presenta: El Canto del Loco (2009), se incluyen dos versiones. Una de ellas junto a Leiva.

En Junio de 2009, Raphael ofreció un concierto histórico en la Plaza de Toros de Las Ventas. Le acompañaron Miguel Bosé, Alaska, David Bisbal, Ana Torroja… o Dani Martín, con quien cantó Peter Pan.

La última versión-dueto conocida es la de David Otero y Ana Guerra. Es una de las revisiones que está lanzado en 2020 el que fuera guitarrista y compositor de ECDL y que forman su último proyecto Otero y yo.

Penúltimo nº 1 en LOS40 de El Canto del Loco

Entre 2001 y 2010, el grupo madrileño conquistó el puesto más preciado de LOS40 con 11 canciones. Peter Pan fue la penúltima. El tema entró en la lista el 30 de agosto de 2008 y se mantuvo 32 semanas, hasta el 4 de abril de 2009. Durante ese tiempo, llegó al puesto más alto en dos ocasiones. La primera, el 22 de noviembre de 2008 y la segunda, dos meses después, el 21 de febrero de 2009.

La última vez que El Canto del Loco vio su nombre en el pedestal de LOS40 fue el 13 de Marzo de 2010 con Quiero aprender de ti, la única canción inédita de Radio La Colifata presenta: El Canto del Loco.