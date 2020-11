LOS40 Classic cumple dos años compartiendo los éxitos de nuestra vida

Hace dos años, un 21 de noviembre de 2018, decidimos comenzar la aventura de compartir contigo todos los grandes éxitos de nuestra vida. Nacía LOS40 Classic, la emisora desde la que nos propusimos volver a todas esas canciones que nos han acompañado durante nuestra vida y que son auténticos clásicos imperecederos.

De manera casi premonitoria, arrancamos nuestras emisiones con una emblemática canción, The Show Must Go On de Queen, escogida públicamente por los oyentes. Y precisamente dos años después ese es el mensaje que tenemos grabado en nuestra mente cada vez que hacemos sonar una canción, que tenemos que continuar. La banda de Freddie Mercury incluyó este tema en su Innuendo de 1991 y rápidamente se convirtió en un himno para recordarnos que, pase lo que pase, tenemos que seguir adelante.

No ha sido un año fácil, pero desde LOS40 Classic no hemos dejado de compartir los grandes números 1 de nuestra vida, porque la música ha sido el mejor antídoto contra la soledad, la tristeza o la incertidumbre. Por eso, los más de 550.000 miembros de esta gran familia seguimos adelante con todas las ganas del mundo.

Cada mañana seguiremos despertándonos con el mejor humor, la participación de los oyentes y la mejor música para empezar el día con Morning Box, y el resto del día seguiremos escuchando a los artistas que nos han cambiado la vida con sus canciones.

LOS40 Classic cumple dos años compartiendo los números 1 de nuestra vida. / Elaboración propia

La situación que vivimos nos impide hacer un gran evento en el que podamos vernos las caras y disfrutar del calor de la compañía. Sin embargo, no se nos ocurre mejor manera de acompañarte que seguir compartiendo contigo los grandes números 1 que LOS40 encumbró en su momento y que no deben caer en el olvido.

Por eso queremos seguir poniendo la banda sonora a tu día a día, nos escuches desde donde nos escuchas y hagas lo que hagas. Porque tú también formas parte de la comunidad #YoEscuchoLOS40Classic, esa que tiene muy claro cuál es las mejores canciones y quieren escucharlas. Por muchos años más disfrutando de la mejor música de nuestra vida.