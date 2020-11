Bad Gyal: “No tiene sentido cantar una canción de empoderamiento femenino escrita por un hombre”

Alba Farela (Barcelona, 1997), más conocida como Bad Gyal, lleva revolucionando la industria musical española desde hace cuatro años. La joven llegó pisando fuerte con temas como Fiebre o Mecadona, inspirándose en un género que en nuestro país solo acababa de empezar: el dancehall.

Cuatro años después, Bad Gyal se ha convertido en una auténtica estrella cuyos temas, donde empodera a la mujer a través de la sexualidad, suman millones dereproducciones.

Aunque Bad Gyal solo haya lanzado tres singles este 2020 (Bom Bom, Aprendiendo del Sexo y Blin Blin), sigue siendo una de las españolas que más reproducciones mensuales cuenta en plataformas como Spotify. Sin ir más lejos, este octubre ha sumado más de dos millones de oyentes mensuales.

Este jueves, 19 de noviembre, la catalana ha lanzado el videoclip de Blin Blin, volviendo a apostar por una explosión rosa en todos los planos. Para hablar de este tema, el presente de la industria y sus planes de lanzar un álbum, Bad Gyal se conecta desde su casa. La joven también nos habla de qué pasó con su segunda colaboración con Omar Montes y aquella visita a La Resistencia que tanto dio que hablar y cumple un año este mismo mes.

Pregunta (P): Antes de todo, ¿qué es el blin blin?

Bad Gyal (B): El “blin blin” en realidad es todo lo que brilla. Puede ser desde unos cristales que adornan unos pendientes, un cinturón o unas sandalias hasta una purpurina que te echas en el maquillaje. Todo eso es el “blin blin”. A mí es que me atrae mucho todo lo que brilla.

P: El nuevo “brilli brilli” entonces, por llamarlo de alguna manera…

B: Exactamente. Si lo quieres llamar así…

P: ¿Cómo surgió la colaboración con Juanka para este tema?

B: La canción surgió en el estudio con El Guincho, Fake Guido… mi equipo de trabajo. El beat es de El Guincho. Aunque a veces me llegan beats de otras personas, en este caso era de él. Me salió el verso de la intro desde el principio: “Me reporto en tu zona, cada día más culona”. El beat me marcó mucho los versos y los estribillos. En realidad, la canción tiene poca melodía. Aunque normalmente tiro por lo melódico, surgió así en el estudio. Cuando tenía la canción ya montada, veía que podía ser un hit, y pensé en Juanka. Él tiene muchas barras y le mete muy bien a los versos rapeados.

P: Vuelves a hablar de la sexualidad femenina sin ningún tipo de tabú, ¿crees que es importante hacerlo en la industria musical?

B: Sí. Creo que es muy importante que cada vez haya más presencia femenina y que las mujeres decidas cómo enfocar su música. Al final todos somos personas y cada una transmite lo que es. Obviamente la perspectiva femenina no va a ser siempre como la masculina. A mí me encanta que las mujeres podamos hablar de cómo nos sintamos sea de una manera o de otra. Está guay.

P: ¿Crees que en este sentido por fin se están cambiando los roles en la industria y las mujeres empiezan a empoderarse en sus propios trabajos?

B: Yo creo que las mujeres tenemos más representación en lo creativo, pero es verdad que la industria no ha cambiado tanto. En la parte técnica, de equipo y de marketing trabajo con mujeres y a veces son cincuenta veces más efectivas, profesionales y resolutivas. Aún así todavía falta mucha más presencia en la industria, sobre todo en puestos altos y dirigiendo. Es verdad que como artistas hemos ganado mucha más presencia y tenemos un gran hype, pero en la industria faltan más cabezas femeninas pensando. También en la composición de la música. Es verdad que yo compongo mis canciones, pero hay muchas artistas que son solo intérpretes y la mayoría de los compositores son hombres. Luego ellas cantan canciones de empoderamiento femenino que han escrito ellos. Para mí no tiene mucho sentido eso y que no apoyemos a las songwriters, productoras y directoras en nuestra industria.

Para mí no tiene sentido cantar una canción de empoderamiento femenino escrita por un hombre

P: Hace tiempo que no te vemos colaborando con una artista femenina, ¿hay ganas?

B: Ahora tengo dos cosas: algo que se viene con un asrtista masculino bastante importante y otra con una artista jamaicana que me encanta. Ella tiene mi edad, es jovencita como yo y lo está rompiendo. Tiene personalidad, carácter y muchas barras. Cuando me veo con artistas así, me encanta trabajar con ellas.

P: ¿Y estás pensando en hacer un álbum?

B: De hecho, es en lo que más estoy pensando ahora. No sé cuándo va a pasar porque me gustaría profundizar bastante en él. Quiero hacer y deshacer para descubrirme en este proceso. No sé cuándo va a ser, pero yo ya estoy metida, pensando en el concepto y qué tipo de música quiero transmitir para que sea mi carta de presentación. Es algo de lo que tengo muchas ganas.

Estoy pensando en un concepto para mi álbum

P: ¿No lanzarías entonces un disco con varios temas sin que tengan nada que ver?

B: No. Yo sé que hay muchos artistas que hacen los álbumes así: hacen temas como si fuesen singles sin prestar mucha atención y luego los juntan. Yo ya he hecho eso. Por eso lo que me motiva es hacer un álbum para trabajar las cosas de otra manera e intentar sacar lo mejor de mí. No tiene por qué ser tan intencionado. Al final yo sigo trabajando igual: improviso y tiro melodías. Pero sí que quiero adquirir habilidades que me lleven a la perfección. Si yo veo que un tema no tiene un estribillo lo suficientemente bueno, le busco otro. Si hay un verso con un par de palabras que no funcionan, las cambio para que tengan más fuerza. He aprendido a que, aunque algo suene bien, siempre se puede mejorar.

P: Por lo que veo, eres bastante perfeccionista a la hora de trabajar. Sin ir más lejos, este año solo has lanzado tres singles…

B: Para mí es super importante la perfección y sentir que el tema no tiene ningún momento que me chirríe. Si hay algo que no me convence no quiero compartirlo con el mundo porque no estoy segura. También creo que he pasado a otra etapa de mi experiencia como cantante. He firmado con un sello bastante grande y, además de la exigencia que me imponen ellos, también intento ponérmela a mí misma y estar al nivel para que mis canciones se tomen en serio. Yo creo que para llegar lejos hay que exigirse más y dar todo de una misma.

P: ¿Y no has pensado alguna vez que podrías sacar canciones mensualmente como otros artistas y seguir sumando streams?

B: Yo no saco canciones porque no esté en el estudio. De hecho, todas las semanas estoy grabando y haciendo cosas en él. Pero me gusta sacar temas que merezcan la pena y que estén perfectos como te decía.

P: Alba, al ser una de las artistas españolas del momento, ¿se ha puesto algún artista pop en contacto contigo para colaborar?

B: Ahora te diré que no, pero quizá sí y ahora no me acuerdo. Pero sí que me pasa que estoy en Instagram y veo a personas conocidas de otros países que no sé quiénes son y me siguen. Veo sus cuentas y tienen muchos millones de seguidores. Entonces me pongo a investigar para saber quiénes son. Me sorprende ver que personas muy mainstreams de la radio o la televisión me conocen.

Me sorprende ver que personas muy mainstreams de la radio o la televisión me conocen.

P: Si ponemos la vista atrás, desde que artistas como La Zowi, Nathy Peluso o tú abristeis camino en este género, otras artistas más mainstreams se han pasado porque funciona. ¿Es un halago?

B: Yo creo que es lo normal. De hecho, si dentro de un tiempo lo urbana baja, espero poder ser lo suficientemente versátil para poder mantenerme. No me lo tomo mal, al revés, me lo tomo bien. Es verdad que si yo intento hacer dancehall de Jamaica no voy a poder. No soy jamaicana, no he vivido esas experiencias, no hablo ese idioma, no tengo esos códigos y no voy a sonar como ellos. Puedo decir que es algo que me inspira, pero no puedo decir que hago dancehall porque se van a reír de mí los jamaicanos que me escuchen. Siempre nos podemos adaptar, pero decir que eres una cosa y luego otra me parece absurdo. Lo veo más como adaptarse a la tendencia, probar y experimentar con los estilos que están de moda. Es algo lógico al final.

Si dentro de un tiempo lo urbana baja, espero poder ser lo suficientemente versátil para entrar en otro género

P: Cambiando un poco de tema, quiero saber si te han llegado a pasar algún día tu meme de “he vuelto zorras”.

B: Seguramente me lo han pasado tropecientas veces, pero es que yo me salgo a mí misma en la lupa de Instagram. Creo que ese es el vídeo que más veces me ha aparecido. Aparece con todo ese autotune cogiendo todas las notas. Es criminal (ríe), es ya arte contemporáneo de España.

P: ¿Pero ese grito te salió del alma?

B: Sí. Creo que fue uno de los primeros conciertos de Soundsystem. Los dos años anteriores me quemé el culo a hacer shows por todo el mundo. Entonces iba sola y sin bailarinas en el escenario. Por eso, cuando me subí ahí, me sentía súper feliz, durísima y matadora de poder presentar el show de esa forma. Me dio mucha fuerza ver la reacción del público también.

P: Eres seguida por miles de jóvenes que te ven como una auténtica referencia, ¿te sientes así? ¿Hay presión?

B: La verdad es no tengo mucha presión. No considero que haga nada malo para los jóvenes. Como mucho fumar, eso no es bueno. Siempre lo he dicho. Pero en general creo que mis valores son positivos y dan mucha fuerza a las mujeres. Tengo temas donde muestro a os hombres más vulnerables y hablan de sus emociones. Creo que los temas que trato no son nada nocivos. Puedes ver a Bad Gyal y verlo todo mal, pero si profundizas un poco seguro que vas a encontrar valores muy positivos.

Puedes ver a Bad Gyal y verlo todo mal, pero si profundizas un poco seguro que vas a encontrar valores muy positivos.

P: Iba a salir un segundo tema con Omar Montes, Qué te pasó, que al final salió con otra persona ¿Por qué al final no estuviste?

B: No me convenció mucho el tema. No estaba segura del todo. Entiendo que un artista al final puede hacer lo que le dé la gana con su canción y no va tenerlo estancado. Para nada me lo tomo mal o como algo personal que lo haya cantado con otra artista. Es lo normal. Si al final yo tengo que pedir unas pistas y no salen naturalmente, esperaré que entiendan que se lo mande al otro artista en el que había pensado. No hay nada raro, solo que no me sentía tan a gusto con ese tema. Mi verso me encantaba, pero no estaba a gusto en general. Me parece bien que lo coja otra persona.

P: ¿Cero malos rollos entonces?

B: Qué va. Si yo soy muy buena y no tengo malos rollos con nadie. No me gustan y menos por trabajo.

P: Ha pasado un año desde que estuviste en La Resistencia. Aquella entrevista suma más de 4 millones de reproducciones, pero en los comentarios los usuarios piensan que no estuviste muy cómoda. ¿Fue así?

B: Quizá ahora estaría un poco menos incómoda. Sí que estuve un poco incómoda, la verdad. No le culpo a él ni nada. Es el formato de entrevista. Yo no estaba tan acostumbrada. Iba nerviosa. A mí me gusta hacer promo para hablar de mi música, no para que se rían de mí ni para estar de risas. Yo de risas estoy con mis amigos, con mi pareja o con gente a la que quiero. Estaba un poco insegura antes de salir por no saber por dónde iba a salir. Yo ya me lo olía. Pero sí volvería a ir, ¿por qué no? Quizá podría ponerme a prueba a mí misma y demostrar que estoy cómoda y que si se ríen de mí no pasa nada. No sé, quizá yo tenga un humor diferente. Esto de Lil Papaya le hizo muchísima gracia a la gente, pero yo no le veía el chiste. Entendía la broma, pero no entendía por qué la gente lo veía tan gracioso. Pero claro que me encantaría ir y tomármelo más relajado. Y si me llama, pues nada, Lil Piña que sea mi nuevo mote. Vamos a ser virales y ya está.

Me encantaría volver a La Resistencia y tomármelo más relajado

P: Oye, dijiste que no te habías sacado el carné, ¿te lo has sacado este año?

B: No. Estoy en ello de hecho (ríe). Hago test y tal, pero oficialmente no me lo he sacado.

P: Han pasado cuatro años desde Fiebre, tu primer gran hit, ¿ha cambiado mucho tu vida desde entonces?

B: Creo que fue el tema que me dio la oportunidad de tomarme la música más en serio. Definitivamente fue un punto clave ya que me permitió ver que tenía público y que podía hacer shows.

P: ¿Cambiarías algo de estos cuatro años de carrera?

B: Yo creo que no cambiaría nada. No. La verdad es que todo me ha servido para aprender y mejorar. No cambiaría absolutamente nada. Llevo muy poco y ya he podido viajar mucho haciendo shows. Pero ha sido esto lo que me ha enseñado más del negocio. Me ha dado mucho.

P: Ahora que ya vemos el final de este 2020, ¿qué podemos esperar de Bad Gyal para el 2021?

B: Pues mucha música, vídeos y un EP. En enero lo quiero sacar, con unos poquitos temas, pero que va estar guay.