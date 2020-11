Anitta fue una de las protagonistas de la noche. Representando a Brasil, actuó en remoto desde Lapa Arches en Río de Janeiro este jueves por la noche. Con un grupo de bailarinas inundaba ese escenario al aire libre añadiendo una de las actuaciones más explosivas y elegantes del evento. Junto a ellas interpretó la clásica samba Más Que Nada, hizo una versión impecable de un icono de la música portuguesa con la que brilló.

Con esas vistas, músicos en directo y Anitta cantando y bailando, hay que ponerle un 10/10. Cambiando totalmente de registro pasó a Me Gusta, una canción originalmente junto a Cardi B y Myke Towers que esta noche no estaban presentes. Aun así, nadie notó su ausencia ya que esta reina latina llenaba todo el lugar. Del portugués, al español, al inglés y tiro porque me toca. Lucía una americana blanca con detalles pintados que arropaban un top negro, con un culot y medias a juego. Esi sí, el gorro es el que daba el toque perfecto al look durante los primeros minutos de actuación.

La artista brasileña estaba nominada a Mejor Canción Urbana por Rave de Favela, pero no se llevó al final el premio. En esta categoría fueron Rosalía y Ozuna los ganadores con Yo X Ti, Tú X Mi. Puedes ver toda la lista de ganadores y nominados aquí. Esta era la sexta nominación a un Grammy y es que todos los años deja el listón muy alto. El año pasado rendía homenaje a Celia Cruz cantando La Vida Es Un Carnaval.

Mira la actuación de Anitta en los Latin Grammy de 2020: ‘Más Que Nada’y Me Gusta’

El tema Me Gusta tiene otros reconocimientos. Estará incluido en el álbum español producido por Ryan Tedder (One Republic) titulado Girl From Rio. Además de anunciar tras su aparición un súper remix junto a Cardi B y 24kGolden. Qué noche llena de sorpresas.

Una nominación en LOS40 Music Awards

Esta latina no puede faltar en nuestro panel de nominados. Tiene su puesto especial en Mejor Artista del Año en la categoría latina. Un premio que se disputa entre Sebastián Yatra, Danna Paola, Morat y Maluma. Este año 2020 ha estado cargadito de ritmos latinos y eso, ¡hay que celebrarlo!