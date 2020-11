Lista de ganadores de los Premios Grammy Latinos 2020: Rosalía y Alejandro Sanz suman cuatro nuevos gramófonos

Ya se han entregado los Latin GRAMMY® de este 2020 en una ceremonia marcada por las restricciones de la pandemia. En esta vigésima primera edición de los galardones más importantes de la música latina partía como favorito J Balvin con 13 candidaturas y, finalmente, se llevó el de mejor álbum de música urbana por Colores.

Estuvo presente en la gala y recogió su premio completamente vestido de negro. Luego se cambió al blanco para cantar Rojo sobre el escenario tras dedicar su actuación a todos los que han sufrido este año, bien por el coronavirus como por el racismo que se vive especialmente en Estados Unidos. "Mi corazón está llorando", sentenció un Balvin superado por la situación que ha tenido coronavirus y ha reconocido públicamente que está luchando contra la depresión. Y fue literal porque su blanco inmaculado se tiñó del rojo sangre de su corazón.

El corazón de J Balvin sangra en los Premios Grammy Latinos 2020. / Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy

"La música nos humaniza", ese ha sido el lema de esta edición y él fue un claro ejemplo. La que, sin embargo no estuvo presente en la gala, pero fue la gran triunfadora de la pre-gala, fue Rosalía.

Españoles premiados

Los tres premios de la catalana no formaron parte de la gala principal pero eso no restó ni una pizca de alegría. Yo X Ti, Tú X Mí fue premiada como mejor fusión/interpretación urbana y mejor canción urbana, mientras que TKN, su tema con Travis Scott, se llevó el galardón al mejor vídeo de versión corta. No tardó en expresar su alegría en redes sociales.

3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@LatinGRAMMYs

muchas muchas muchas gracias UUUUUUUFFFF!!!! tengo tantas ganas de traer nueva musicaAAAA🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/sefTo6dMFz — R O S A L Í A (@rosalia) November 19, 2020

Ni Aitana, ni Pablo Alborán, ni Amaia, ni Alba Reche, ni Amaral... ninguno de ellos se llevó premio a casa. El otro español que sí lo hizo fue Alejandro Sanz. Juanes abrió el sobre para anunciar que la grabación del año era Contigo del cantante madrileño que está incluida en el disco tributo a Joaquín Sabina. Con este ya son 23 los Latin Grammy que ha recibido. En esta ocasión no estuvo en la gala para dar las gracias y lo hizo a través de las redes sociales.

"La música siempre sorprende, y nunca defrauda. Y CONTIGO @joaquinsabina más. Tejedor de poemas hechos canción. #Contigo #LatinGRAMMY #GrabaciónDelAño 👏👏👏 Mi enhorabuena a todos los premiadxs, sigamos haciendo lo que nos da vida. @latingrammys", escribía en redes.

Canción del año

Había hasta once candidatas a llevarse este premio, entre ellas Tusa o Tutu, pero ninguno de estos dos mega éxitos se hizo con el galardón. Tampoco la improvisación que lanzó Alejandro Sanz en plena pandemia. No. El premio fue a recaer en una canción muy personal, la que recoge lo que ha sido la vida de Residente.

René se convirtió en la mejor canción del año. Una canción que sorprendió desde el minuto uno de su lanzamiento por la honestidad y la sinceridad con la que está escrita. Una de esas canciones en las que la mitad de Calle 13 se desnuda y llega al corazón de millones de personas.

"El arte no se hizo para establecer récords, para mí está hecho para hacernos sentir libres, aunque nos cueste la vida”, decía Residente al recoger su premio de manera virtual.

Canción pop del año

Si nos centramos en la categoría de pop, la mejor canción fue la de un joven que pisaba por primera vez el escenario de los Grammy Latinos. Sin duda, Camilo, cierra un año lleno de éxitos tanto a nivel personal como profesional.

Este año se casaba con Evaluna Montaner, la hija de Ricardo Montaner y hermana de Mau & Ricky. Con 22 años daba ese gran paso junto a Camilo y, desde entonces, no han dejado de compartir, en redes o en canciones, el amor que sienten el uno por el otro.

Ahora, a esa gran felicidad hay que sumar el año redondo que cierra Camilo con el Grammy Latino a la mejor canción pop del año gracias a Tutu, el éxito que compartió con Pedro Capó. “Quiero darles las gracias a mis papás por creer en los sueños de un niño", expresó en su agradecimiento.

Artista revelación

Anuel AA, Rauw Alejandro, Cazzu o Nicki Nicole son nombres que han sonado con fuerza este año. Cualquiera de ellos podría haber sido el artista revelación de este 2020 pero la Academia ha querido destacar por encima de todos ellos a Mike Bahía.

El cantante puso un toque romántico a su discurso, con unas palabras dirigidas a su chica, Greeicy, que estuvo a su lado en la gala y que no podía estar más contenta por el buen momento de su chico.

"Tengo que agradecerle a la música por volverme loco por ella, gracias a mi mánager que es un gran amigo, pero sobre todo a una mujer que llegó a cambiarme la vida, Greeicy", decía desde el escenario, gramófono en mano.

Mike Bahía con su Grammy Latinon 2020 como artista revelación que dedicó a su chica, Greeicy. / John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy

Más premiados

Ricky Martin subió al escenario para cantar con Carla Morrison dos canciones: Recuerdos y Tiburones. No fue su único gran momento de la noche. Pausa fue premiado como mejor álbum vocal de pop. Entre bambalinas, su marido, le daba uno de esos abrazos que comparten una alegría máxima.

No sólo Balvin se llevó premio. Aunque estaba nominado en varias categorías con Bad Bunny por Oasis, finalmente fueron galardonados por separado. Si Balvin se llevó el de mejor álbum de música urbana, Bad Bunny se quedó con el gramófono la mejor interpretación de reggaeton por Yo perreo sola. Él actuó desde Puerto Rico. Apareció montado en un cochazo descapotable y se rodeó de mujeres de una cierta edad para cantar Si veo a tu mamá.

Aunque la gran sorpresa de la noche fue en la categoría de mejor álbum del año que, de manera inesperada fue a recaer a manos de Natalia Lafourcade y su canto a México.

Grabación del Año: Contigo. Alejandro Sanz

Álbum del Año: Un canto por México, Vol. 1. Natalia Lafourcade

Canción del Año: René. Residente

Mejor Nuevo Artista: Mike Bahía

Mejor Álbum Vocal Pop: Pausa. Ricky Martin

Mejor Canción Pop: Tutu. Camilo, Jon Leone & Richi López (Camilo y Pedro Capó)

Mejor Fusión/interpretación Urbana: Yo X Ti, Tú x Mí. Rosalía & Ozuna

Mejor Interpretación Reggaeton: Yo perreo sola. Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Urbana: Colores. J Balvin

Mejor Canción Urbana: Yo X Ti, Tú X Mí. Pablo Diaz-Reixa "El Guincho", Ozuna & Rosalía (Rosalía & Ozuna)

Mejor Video Musical Versión Corta: TKN. Rosalía y Travis Scott.

Mejor Video Musical Versión Larga: El mundo perdido de cumbiana. Carlos Vives

Actuaciones

En época de pandemia no podía haber una gala presencial del todo y, por eso, muchas de las actuaciones llegaron desde diferentes partes del mundo. En Miami estuvieron, por ejemplo, Sebastián Yatra y Guaynaa que cantaron Chica ideal y Three little birds.

Sebastián Yatra y Guaynaa, con poca distancia social en los Grammy Latinos 2020. / Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy

También Karol G, que acabó la noche sin estatuilla pero con una actuación que nos permitió conocer una versión más acústica de Tusa, su gran tema del año que la mostró en el escenario como una especie de diosa.

Karol G cantó "Tusa" en los Grammy Latinos 2020. / Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy

También estaba el que fuera su novio Anuel AA. Poco antes había publicado un vídeo con una versión del Stan de Eminem con el que dejaba caer que la depresión y la fama le habían hecho descuidar a su hijo y que pensaba retirarse para dedicarse a él. De ahí que muchos hayan pensado que su actuación en los Grammy Latinos es la última, por lo menos en un tiempo.

Anitta cantó Más que nada. Marc Anthony presentó su reciente balada, Un amor eterno y Pitbull se rodeó de un ejército de chicas. Desde Buenos Aires cantaron Fito Páez y Nathy Peluso. José Luis Perales lo hizo en directo desde Madrid.

Tampoco faltaron los tributos. Jesús Navarro, Víctor Manuelle, Ivy Queen, Ricardo Montaner y Rauw Alejandro interpretaron El cantante de Héctor Lavoe. Por su parte, Prince Royce, Natalia Jiménez y Juanes rindieron homenaje a tres grandes artistas de la música latina: Julio Iglesias, Juan Luis Guerra y Roberto Carlos.

GANADORES DE LOS LATIN GRAMMY 2020

En esta edición de los Premios Grammy Latinos ha habido 53 categorías y aquí puedes ver quiénes han ganado en las principales. El resto de ganadores puedes consultarlos aquí.

Grabación del Año

China — Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, con Ozuna & J Balvin

Cuando estés aquí — Pablo Alborán

Vete — Bad Bunny

Solari Yacumenza — Bajofondo con Cuareim1080

Rojo — J Balvin

Tutu — Camilo con Pedro Capó

Lo que en ti veo — Kany García & Nahuel Pennisi

Tusa — Karol G & Nicki Minaj

René — Residente

Contigo — Alejandro Sanz (GANADOR)

Álbum del Año

YHLQMDLG —Bad Bunny

Oasis — J Balvin & Bad Bunny

Colores — J Balvin

Por primera vez — Camilo

Mesa para dos — Kany García

Aire (versión día) — Jesse & Joy

Un canto por México, Vol. 1 — Natalia Lafourcade (GANADOR)

Pausa — Ricky Martin

La conquista del espacio — Fito Páez

Cumbiana — Carlos Vives

Canción del Año

ADMV — Vicente Barco, Édgar Barrera, Maluma & Stiven Rojas (Maluma)

Bonita — Juanes, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra (Juanes & Sebastián Yatra)

Codo con codo — Jorge Drexler (Jorge Drexler)

El mismo aire — Édgar Barrera, Camilo, Jon Leone, Richi López & Juan Morelli (Camilo)

For sale — Alejandro Sanz & Carlos Vives (Alejandro Sanz & Carlos Vives)

#ELMUNDOFUERA (Improvisación) — Alejandro Sanz (Alejandro Sanz)

Lo que en ti veo — Kany García (Kany García & Nahuel Pennisi)

René — Residente (Residente) (GANADOR)

Tiburones — Oscar Hernández & Pablo Preciado (Ricky Martin)

Tusa — Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G, Nicki Minaj & Daniel Oviedo Echavarría (Karol G & Nicki Minaj)

Tutu — Camilo, Jon Leone & Richi López (Camilo con Pedro Capó)

Mejor Nuevo Artista

Anuel AA

Rauw Alejandro

Mike Bahía (GANADOR)

Cazzu

Conociendo Rusia

Soy Emilia

Kurt

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Pitizion

Wos

Mejor Álbum Vocal Pop

Spoiler — Aitana

Prisma — Beret

Por primera vez — Camilo

Más futuro que pasado — Juanes

Pausa — Ricky Martin (GANADOR)

Mejor Canción Pop



Amor en cuarentena — Raquel Sofía (Raquel Sofía)

Bonita — Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra (Juanes y Sebastian Yatra)

Cuando estés aquí — Pablo Alborán (Pablo Alborán)

Tutu — C amilo, Jon Leone & Richi López (Camilo y Pedro Capó) (GANADOR)



Una vez más — Elsa Carvajal, Grettel Garibaldi, Susana Isaza & Ximena Sariñana (Ximena Sariñana)

Mejor Fusión/interpretación Urbana

China — A nuel AA, Daddy Yankee, Karol G Featuring Ozuna & J Balvin

Hablamos mañana — Bad Bunny, Duki & Pablo Chill-E

Azul — J Balvin

Cántalo — Ricky Martin, Residente & Bad Bunny

Yo X Ti, Tú x Mí — Rosalía & Ozuna (GANADOR)



Mejor Interpretación Reggaeton



Yo perreo sola — Bad Bunny (GANADOR)

Morado — J Balvin

Loco Contigo — Dj Snake & J Balvin con Tyga

Porfa — Feid & Justin Quiles

Chicharrón — Guaynaa con Cauty

Te soñé de nuevo — Ozuna

Si te vas — Sech & Ozuna

Mejor Álbum de Música Urbana



Emmanuel — Anuel AA

YHLQMDLG — Bad Bunny

— Bad Bunny Oasis — J Balvin & Bad Bunny

Colores — J Balvin (GANADOR)

Ferxxo (Vol.1 M.O.R.) — Feid

Nibiru — Ozuna

1 of 1 — Sech

— Sech Easy Money Baby — Myke Towers

Colores— J Balvin

Mejor Canción Urbana

Adicto — A nuel AA, Jhay Cortez, Marco Masis "Tainy" & Ozuna (Tainy, Anuel AA y Ozuna)

Muchacha — Alejandro "Pututi" Arce, Ángel Alberto Arce, Luis Eduardo Cedeno Konig "Pucho", Roque Alberto Cedeno Konig "Tucutu", Gente De Zona, Paul Irizarry Suau "Echo", Andrea Mangiamanchi "Elena Rose", Daniel Joel Márquez Díaz, Yasmil Jesús Marrufo & Juan Morelli (Gente De Zona y Becky G)

— Rave de favela — Anitta, Tynashe Beam, Diplo, Eric Alberto-Lopez, MC Lan & Tropkillaz (MC Lan, Anitta, BEAM e Major Lazer)

Rojo — J Balvin, O 'Neill, Justin Quiles, Alejandro"Sky" Ramírez & Taiko (J Balvin)

Yo X Ti, Tú X Mí — Pablo Diaz-Reixa "El Guincho", Ozuna & Rosalía (Rosalía & Ozuna) (GANADOR)



M ejor Video Musical Versión Corta

Saci (Remix) — BaianaSystem & Tropkillaz

Rojo — Balvin

Cubano — Bivolt

Para Ya — Porter

TKN — Rosalía & Travis Scott (GANADOR)

Mejor Video Musical Versión Larga