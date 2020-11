Miley Cyrus, Dua Lipa, Álvaro Gango, Shawn Mendes y BTS inundan noviembre con sus nuevas canciones

No nos cansamos de escuchar los nuevos temas que cada viernes nos traen nuestros artistas favoritos. No importa el género, el idioma, ni tampoco el lugar desde donde lancen sus canciones. Con escuchar sus melodías y voces no es más que suficiente para despedir la semana con buen pie.

El pasado viernes 13 de noviembre (¡terrorífico!) fueron Katy Perry, Aitana, Jaime Lorente y Morat algunos de los que no pudieron contener sus ganas de ofrecernos sus nuevos proyectos. Esta vez llega una nueva dosis de temazos para todos los gustos. Desde lo nuevo de Miley Cyrus con Dua Lipa hasta la colaboración de Shawn Mendes con Justin Bieber, pasando por el tema de Álvaro Gango. ¡Dosis de nuevos hits!

Viernes 20 de noviembre

Miley Cyrus, Dua Lipa - Prisoner. Todos estábamos esperando la llegada de esta colaboración, y aún nos resulta casi inimaginable que la tengamos ya entre nosotros. Ambas referentes de la música a nivel internacional se unen en un tema que formará parte del próximo álbum de Cyrus: Plastic Hearts. En esta ocasión, dedican la canción y su videoclip a todos sus ex. "Dedicado cariñosamente a todos mis ex: iros a la mier**", dice en su final. Ambas sacan su lado más salvaje para vivir esa vida que parece que sus relaciones tóxicas les impedían disfrutar. Y lo hacen con unas estrofas muy potentes y un significado muy duro.

Shawn Mendes, Justin Bieber - Monster. Otra colaboración esperada era la de estos dos canadienses, que llegan con un tema de ritmos pop y toques de R&B. Aunque su significado es lo que a muchos les ha llamado la atención. Ambos hablan de cómo algunas personas los ponen en un pedestal, pero esa no es la realidad de sus vidas. Pero ellos han hecho un ejercicio mental para concienciarse de que no importa si fallan, pues deberán amarse a sí mismos y confiar. Los errores forman parte de nuestras vidas, y está bien cometerlos de vez en cuando.

Álvaro Gango - Deshielo. El exintegrante de Auryn regresó con Suerte hace unos días, pero ahora nos deleita con un nuevo tema que nos presenta su nueva etapa. Con unos ritmos pop, el cantante habla de "cuando algo se ha congelado hasta el extraño, hay un proceso de invernación, y vuelves a la vida, vuelves a recuperar poco a poco el movimiento", explicó en una entrevista con LOS40.

BTS - Life Goes On. BE, el nuevo álbum de la banda de K-Pop, ya está aquí. Y con él llega un repertorio musical de lo más variopinto. Eso sí, siempre con una letra cargada de sentimiento y una reflexión. En Life Goes On, single de este disco, nos aseguran que no importa el momento que todos estemos viviendo, ni la situación tan difícil que atravesamos, pues la vida sigue y la curación llegará. Muchos encasillan los sonidos de este tema en la escena del hip-hop alternativo.

Sfera Ebbasta, J Balvin - Baby. El rapero italiano también ha estrenado disco: Famoso. Pero ha querido invitar al colombiano en su repertorio para aportar nuevos ritmos. Obviamente, lo hacen con unos sonidos urbanos en los que predomina el moombahton. La excusa perfecta para darlo todo sin control.

Nicky Jam, Myke Towers - Polvo. Otros que nos van a llenar la semana de ritmos latinos son estos dos referentes, que se unen en una canción que habla del deseo de volver con esa persona que ya no forma parte de tu vida. Eso sí, no podrás para de escucharla una vez que la decidas escuchar por primera vez.

Miki Núñez - Sin Noticias de Gurb. Ya está aquí Iceberg, el álbum del catalán. Y es que, una vez más, Miki se ha asegurado de llenar nuestras playlist con buen rollo y mucha energía. En Sin Noticias de Gurb es lo que escuchamos, además de un estribillo muy pegadizo y unos ritmos del pop/rock propio de los 2000.

Mau y Ricky - OUCH. Los hermanos Montaner también están de estreno, y no solo nos referimos al de esta canción. OUCH forma parte de Rifresh, su nuevo álbum que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de muchos. En este tema, los hermanos cantan sobre el dolor de los sentimientos en una relación tóxica, y nos traen su vídeo más desquiciante.

Mónica Naranjo, Nek - Amore. Para los fans del pop clásico español, ambos referentes se unen en una canción con unos ritmos que la convierten en lo que parece el tema principal de una película. Con violines y una banda con sonidos cargados de fuerza y potencia, unen sus voces para hablarnos de una relación que se ha acabado, aunque uno de ellos quiere recuperarla.

Camilo - 5 pa las 12. El colombiano ha lanzado la nueva versión de este clásico de Néstor Zavarce para la sesión de singles navideños de Spotify. Camilo consigue emocionarnos con la dulzura de su voz y el sonido de su banda. ¡La Navidad se acerca!

Otros de los artistas que no pararán de sonar en tus auriciulares esta semana son Ava Max con My Head & My Heart, Diplo y Sonny Fodera con Turn Back Time, Marlon con - GUERRA + AMOR, Anaju con Ese o Ese, Taburete con Brindo, Stay Homas con Let It Out, Jason Derulo y Nuka con Love Not War y Fran Perea con Canciones para Salvarme.