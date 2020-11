Cuando Shazam salió al mercado fue todo un bombazo. ¿Poder buscar una canción que estás escuchando en el momento y de la cual no sabes el título? Increíble y muy útil. Esta app que identifica canciones fue fundada en Londres en 1999. Años después de muchas búsquedas, saca la lista de las 100 canciones más buscadas de la historia con su aplicación. Solo para que nos hagamos un poco a la idea de en qué está basada la lista, 200 millones de personas la usan al mes.

Los primeros en encabezar la lista son Tones & I, el grupo australiano, con la canción Dance Monkey habiendo sido buscada 36.6 millones de veces según la compañía. No solo en general sino también rompe el récord de canción más ‘shazameada’ en un día. Lanzada solo hace un año se coló en listas nacionales e internacionales y fue un completo éxito. No solo la canción, sino que el videoclip también, tanto, que está nominado a Mejor Videoclip del Año por LOS40 Music Awards.

La artista ha hablado sobre ello: “No tenía muchos seguidores cuando lancé Dance Monkey, pero Shazam me dio la oportunidad de llegar a mucha más gente y elevar mi fanbase, lo que me ha llevado a continuar con mi carrera musical”. Este tema se mantuvo en las listas de UK once semanas seguidas y se encontraba en las listas de 29 países alrededor del mundo.

Le sigue Prayer in C de Robin Schulz, Lilly Wood & The Patrick, en el tercer puesto Let Her Go de Passenger, Wake Me Up de Avicii, Lean On de Major Lazer y demás temazos. Ed Sheeran se encuentra tres veces en esta lista en el top 20 con Thinking Out Loud, Shape Of You y Perfect. Y, cómo no, The Weeknd también tiene sus numerosas apariciones en ella. Nos falta una gran representación de la música española, aunque tenemos algunos temas latinos como el popular Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Puedes ver la lista completa aquí.

Las 100 canciones más buscadas de la historia (según Shazam)

¿Cómo funciona Shazam?

Shazam usa su tecnología para analizar la ‘huella’ musical que ya tiene almacenada y la une con el audio que le estás mandando por el audio de tu teléfono móvil. Cuando se lanzó por primera vez esto le llevaba mucho tiempo, pero ahora, solo tarda dos segundos en repasar toneladas de canciones sin importarle los ruidos de tu alrededor y demás obstáculos. En 2016, esta pasó a formar parte de Apple Music y recientemente ha lanzado el Discovery Top 50 que te enseña las que se buscan más en ese momento en el mundo.