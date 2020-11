Las uñas de Billie Eilish causan sensación en las redes: “Oh dios mío”

Artistas como Rosalía y Bad Gyal nos han dejado claro que lo de lucir uñas extremadamente largas es una tendencia que nunca pasará de moda. Otra que se ha unido ha sido Billie Eilish, que precisamente ha revolucionado las redes sociales con el último look de sus manos.

Para celebrar el lanzamiento de su single Therefore I Am, la cantante se ha encontrado con Gucci para protagonizar un nuevo y exclusivo episodio de su vida. Pero ella se ha asegurado de prepararse para la ocasión.

La manicura que ésta luce es roja con el logo de esta firma de lujo en color azul. "I think therefore I am", dice en la descripción de su publicación. Una publicación que, como ya hemos mencionado, ha revolucionado las redes sociales en cuestión segundos.

Entre los comentarios leemos todo tipo de elogios, aunque también están aquellos que dan por hecho que conjuntar sus uñas con el pantalón no es casualidad, y que la nueva era de la cantante estará protagonizada por el rojo. "Oh dios mío", dice una de sus seguidoras.

Tendremos que esperar para saber si esto es cierto o no, pero de lo que sí estamos seguros es que Billie seguirá sonando en las playlists de nuestras canciones favoritas y seguirá cautivándonos con cada uno de sus looks. ¡Uñas incluidas!

Y tú, ¿te atreverías a hacerte la manicura de Billie Eilish?