¡Feliz día de Santa Cecilia! 11 canciones con las que felicitar a los músicos en el día de su patrona

¡Feliz día de Santa Cecilia! Especialmente si eres músico. Como cada 22 de noviembre y coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Cecilia de Roma, este domingo se celebra Santa Cecilia, una festividad destinada a homenajear a todos aquellos que hacen felices a los demás con su música.

Todos los años para Los40 esta celebración es muy especial , pero este 2020 marcado por la pandemia de coronavirus y un parón generalizado en la industria que ha complicado mucho la situación de los miembros del sector, la radio de los éxitos ha querido rendir homenaje a todos músicos y darles especialmente las gracias por no tirar la toalla y seguir tocando. ¡Gracias por hacernos felices!

Además, por si tú, seas o no músico, quieres mandarle también una felicitación especial a algún artista en el día de Santa Cecilia, hemos preparado una batería de canciones que te pueden servir de ayuda para transmitir ese amor y esa pasión que sientes por la música o cómo te hacen sentir aquellos que la tocan. Es esta:

1. La música no se toca, de Alejandro Sanz

No podíamos empezar de otra manera. El recién galardonado con el Grammy Latino a ‘Mejor Grabación’ por Contigo, es el autor de La música no se toca, un auténtico cántico a la importancia de este arte en la sociedad y a su capacidad para perdurar a través del tiempo y hacer frente a cualquier adversidad.

2. Mi Gente, de J Balvin

El segundo cantante de esta lista también ha ganado esta semana un premio Grammy Latino. El de ‘Mejor álbum de música urbana’ por su trabajo Colores. Sin embargo, la canción que traemos hoy es de un trabajo anterior. Se trata de ‘Mi gente’, una canción dedicada a todos aquellos que aman la música y sobre todo a los que les encanta bailar en la que J Balvin hace un llamamiento a la no discriminación. A todos nos une la música.

3. Music to my eyes, de Lady Gaga

La tercera canción que proponemos da un giro de 180º respecto a la anterior. Se trata de Music to my eyes de Lady Gaga, un tema mucho más melódico que forma parte de la película ‘Ha nacido una estrella’ y que es toda una declaración de amor tanto por otro como por la propia música.

4. Music of the mind, de Jamiroquai

Otra canción capaz de hacerte disfrutar en cualquier momento es la de Jamiroquai. Con ‘Music the mind’ el grupo británico de funk y acid jazz se marca una instrumental digna de aparecer en esta lista.

5. Mi vida es la música, de Sidonie

Otro de los grupos españoles de los que puedes echar mano para hacer una felicitación por Santa Cecilia es Sidonie. Con Mi vida es la música sin duda la banda barcelonesa deja claro que la música es lo suyo desde siempre y que su amor por ella es indestructible.

6. I love Rock N’Roll, de Britney Spears

Una diva del pop que ama el Rock and Roll. Con la versión del tema originalmente grabado por The Arrows de Britney Spears, I Love Rock N’Roll, sobran las explicaciones. Ella ama al Rock’N Roll y a la música y nosotros la amamos a ella.

7. It’s only rock and roll, de The Rolling Stones

Dejando a Britney atrás, si alguien tiene autoridad par hablar del rock and roll son The Rolling Stones. Con esta canción, que puedes dedicar a tus colegas del gremio, lo dejan claro: es solo rock and roll pero les gusta. ¡Y tango que les gusta!

8. Thank you for the music, de Abba

Si hay una gran oda a la música esa es la de Abba con Thank You for the music. En ella el grupo sueco de moda en los ’70 da voz a la protagonista del musical The girl with the Golden hair, quien a través de esta canción da las gracias a la vida por el don musical con el que ha sido dotada y por todos los beneficios que este le ha conllevado.

9. Oigo música, de M Clan

Otra de las opciones para mandar una felicitación por Santa Cecilia es Oigo música, de M Clan. El grupo español lanza un mensaje claro: la música es imprescindible para seguir adelante y ellos, la buscan en todas partes. ¡Ojalá siempre la encuentren!

10. Música contemporánea, La Bien querida

¿Te gusta La Bien querida? Puedes enviar una felicitación por Santa Cecilia con Música Contemporánea, una canción con un estribillo pegadizo que nos encanta y que es sinónimo de una invitación a bailar. ¡Eso sí, ahora, manteniendo las distancias!

11. Eso que tú me das, de Pau Donés

Aunque la canción está dirigida a sus amigos y fans, no queríamos dejar de ponerla en esta lista. Con Eso que tú me das Pau Donés hizo un cántico a la alegría y mostró todo su agradecimiento a quienes le han dado apoyo a lo largo de su carrera. Ahora, tú puedes hacer lo mismo con cualquier amigo que se dedique a la música, porque eso que ellos nos dan, casi siempre es mucho más de los que les pedimos.