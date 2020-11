El videoclip de Queen en el que cuatro niños fueron las estrellas

El año 1989 fue un año verdaderamente milagroso para Queen. A principios de año, los miembros del grupo se reunieron para grabar un nuevo disco, que inicialmente se iba a llamar The invisible men, aunque finalmente decidieron bautizarlo como The miracle. Después de un tiempo separados, en el que Freddie Mercury grabó Barcelona junto a Montserrat Caballé o Roger Taylor fundó su propia banda, The Cross, quisieron regresar con una mayor sensación de unidad. Por eso, los créditos de las canciones que formaban parte del álbum fueron a nombre de la banda, y en la portada se pueden ver los rostros de cada uno de los músicos unidos en uno solo.

En general, las letras y la música de The miracle son más suaves, más pop que el resto de su discografía, salvo el himno I want it all. Su decimotercer disco buscaba conectar con otro tipo de público con el que aún no habían podido conectar. "Siempre tuvimos la idea de que realmente queríamos llevar a la gente a un lugar nuevo, en lugar de encajar en las tendencias, aunque siempre es un riesgo", afirmó Brian May a la BBC.

Después de varias canciones lanzadas como single, que rápidamente se tradujeron en éxitos, Queen eligió The miracle como el quinto del álbum. El tema fue compuesto por la banda, pero fue el vocalista el que le dio la mayor fuerza y potenció el sintetizador junto al piano. Es una de las canciones más complejas de la banda, y todos los miembros de Queen contribuyeron con la letra y con varias ideas. En ella, hacen referencia a los milagros de la humanidad, y nombran algunos como los jardines de Babilonia, los nacimientos de los bebé probetas, la Mona Lisa o la búsqueda de la paz en el mundo.

Al igual que ocurrió con el tema The invisible man, el videoclip de The miracle estuvo protagonizado por niños, que representaban a los integrantes de la banda. Se grabó un 23 de noviembre de 1989. Freddie tuvo la idea de encontrar a cuatro jóvenes parecidos a los integrantes de Queen, dejando a los miembros oficiales a una breve aparición al final y breves cameos en el resto del tema.

El videoclip de Queen en el que cuatro niños fueron las estrellas

Se organizaron audiciones para los papeles en todas las escuelas de primer nivel de Londres. Miles de niños hicieron una audición, haciendo todo lo posible por emular los gestos de sus héroes en el escenario de todas las formas posibles, y los cuatro finalistas terminaron siendo tan buenos que la banda quedó asombrada después de que se les enseñara su actuación. Freddie incluso bromeó diciendo que deberían enviar a los chicos de gira en lugar de la banda.

El joven actor que interpretó a Freddie, Ross McCall, más tarde se convirtió en un actor de éxito por derecho propio, apareciendo en la miniserie de Steven Spielberg Hermanos de Sangre.