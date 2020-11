De poema a canción: Kanye West escribió esto para Kim Kardashian y luego lo convirtió en una canción

Kanye West tiró de romanticismo para felicitar a Kim Kardashian en su 30 cumpleaños y ahora ha sido ella la que le ha dado la vuelta a la tortilla. La más famosa del clan Kardashian ha querido felicitar a su marido por el décimo aniversario del álbum My beautiful dark twisted fantasy, que vio la luz el 22 de noviembre de 2010, y lo ha hecho recordando que en él se enfrasca un gran gesto romántico de Kanye.

La modelo y empresaria ha explicado a sus seguidores que dos años antes de que Kanye y ella hicieran pública su relación, coincidiendo con su 30 cumpleaños, el rapero le escribió un poema que después convirtió en canción e incluyó en dicho álbum.

“Para los que no conocen la historia que hay detrás de Lost in the world… Kayne no podía encontrar algunas letras, pero después se dio cuenta de que las tenía en un poema que me había escrito, que era la tarjeta de cumpleaños que me dio en mi 30 cumpleaños. Cogió el poema que me escribió y lo convirtió en canción. ¡Me quedo con todo!”, explica la celebrity en su cuenta de Instagram.

Pero Kim no se ha quedado ahí. La mujer de Kanye West ha publicado también una fotografía de la tarjeta de cumpleaños que el músico le regaló varios años antes de casarse y ha dejado que sus seguidores vean el poema que fue germen de Lost in the world, la canción en la que colabora con Bon Iver y que en YouTube acumula más de 12,6 millones de reproducciones.

Esta es la letra original del poema:

You’re my devil

You’re my angel

You’re my heaven

You’re my hell

You’re my now

You’re my forever

You’re my freedom

You’re my jail

You’re my lies

You’re my truth

You’re my war

You’re my truce

You’re my cuestions

You’re my proof

Your’e my stress and your’e my masseuse

Esta es la letra en español:

Tú eres mi diabla

Tú eres mi ángel

Tú eres mi cielo

Tú eres mi infierno

Tú eres mi ahora

Tú eres mi para siempre

Tú eres mi libertad

Tú eres mi prisión

Tú eres mi mentira

Tú eres mi verdad

Tú eres mi guerra

Tú eres mi tregua

Tú eres mis preguntas

Tú eres mi prueba

Tú eres mi estrés y tú eres mi masajista