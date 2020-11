“Quiero mi PlayStation 5”: Algunos gamers reciben ladrillos o comida de gato en lugar de la consola

PlayStation 5 sólo se vendería online. Ese fue el anuncio que Sony Computer Entertainment hizo hace unas semanas como medidas de protección de sus jugadores contra la pandemia. Se evitaban colas, aglomeraciones masivas y se podía gestionar de manera más precisa el número exacto de pedidos. Sin embargo, algunos gamers no están recibiendo lo que pidieron y pagaron.

No ha sido uno sino varios los jugadores y compradores que han denunciado a través de las redes sociales que en la caja donde debían haber recibido su consola sólo encontraron ladrillos, comida de gato y hasta en alguna ocasión una freidora.

La situación no solo ha sucedido en España sino también fuera de nuestras fronteras y usuarios de Reino Unido también han reportado y denunciado problemas con empresas de transporte y comercio online que han hecho desaparecer su compra.

"Feliz día de la PS5 a todos. Quería documentar la llegada de mi envío, pero Amazon nos han engañado y nos ha enviado una freidora (después de darnos la contraseña de envío), ¿alguien más ha tenido este problema hoy?" escribía en sus redes uno de los usuarios afectados en Inglaterra.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos... La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju — Katron (@katron69) November 20, 2020

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020