PlayStation 5 ya está a la venta y vuelve a estar disponible en todos los comercios

PlayStation 5 ya está a la venta. Este 19 de noviembre será recordado en nuestro país (hay que recordar que la consola se lanzó hace una semana en países como Estados Unidos) por el salto de Sony Computer Entertainment a la nueva generación de consolas.

Un debut muy prometedor a juzgar por la falta de stock que había en las grandes superficies. La nueva plataforma doméstica de PlayStation estaba agotada aunque Amazon había confirmado que contaría con unidades disponibles a partir de hoy.

Pero no será la única gran superficie que permita reservar hoy la consola (recordad que todas las ventas son online ya que no se venderá físicamente en las tiendas). Game, Fnac, El Corte Inglés, Media Markt, Amazon y Xtralife ya están vendiendo de nuevo PlayStation 5 tras haber agotado su stock de pre-reserva.

PlayStation 5 por 499,99 y PlayStation 5 edición digital por 399,99 euros

Millones de jugadores en todo el mundo ya tienen entre sus manos una velocidad, una fidelidad visual y una inmersión sensorial sin precedentes gracias a la nueva PlayStation 5. La consola en su edición digital se vende a un precio de 399,99€ y mientras que la PS5 con unidad de Blu-ray Disc Ultra HD está disponible por 499,99 €.

‼️ IMPORTANTE ‼️



Mañana habrá más unidades de #PS5 en tiendas. Serán exclusivamente online sólo pudiendo comprarse por la web.



Hora a la que estarán disponibles para su compra:



GAME - 9:00

Fnac - 9:30

El Corte Inglés - 10:00

Media Markt - 9:00

Amazon - 13:00

Xtralife - 12:00 pic.twitter.com/3tcTiIN0Ne — Mau Rockastation5 💙 (@Maukatansky) November 18, 2020

Salvo por la unidad de Blu-ray Disc Ultra HD, ambos modelos de PS5 ofrecen las mismas especificaciones, de modo que los jugadores disfrutarán de las mismas experiencias de juego transformadoras independientemente del que elijan. Los jugadores disfrutarán de tiempos de carga mínimos gracias a la unidad de estado sólido (SSD) de ultra alta velocidad, así como de asombrosos gráficos en 4K y una fluidez en la experiencia de juego de hasta a 120 fotogramas por segundo. Gracias a la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos optimizados del mando inalámbrico DualSense y los inmersivos paisajes sonoros que hace posibles la tecnología de audio 3D Tempest, PS5 multiplica las sensaciones de los jugadores y los transporta al universo en el que están jugando.

Liliana Laporte, directora de SIE Iberia, ha expresado el entusiasmo de la compañía en este hito tan importante: "Estamos muy contentos con la acogida tan buena que está teniendo la nueva PlayStation 5, tanto en España como en el resto del mundo. Sabemos que nuestros fans llevaban mucho tiempo esperando este momento y ahora por fin podrán experimentar en sus propias manos la nueva generación".

De este modo, SIE da la bienvenida a esta nueva generación de juegos con una selección de títulos, encabezada por títulos disponibles desde el día de lanzamiento de SIE Worldwide Studios, como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Una aventura a lo grande, y Astro’s Playroom. Los usuarios de PS5 podrán disfrutar de más de 30 nuevos juegos esta Navidad, incluidos los esperadísimos juegos de los editores asociados de SIE, como Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) y muchos más. Además, nuevos títulos de desarrolladores independientes, como Bugsnax (Young Horses) y The Pathless (Giant Squid/Annapurna Interactive) serán prueba de la gran variedad de contenido que llegará a la PS5.

Tras el periodo navideño, el catálogo irá aumentando con otros títulos exclusivos como Ratchet y Clank: Una dimensión a parte, Returnal, Destruction AllStars, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 y un nuevo God of War. Otros juegos que no tardarán en ver la luz serán DEATHLOOP de Arkane Studios/Bethesda Softworks, Ghostwire: Tokyo de Tango Gameworks/Bethesda Softworks, Project Athia (en desarrollo) de Luminous Productions/Square Enix o Final Fantasy XVI de Square Enix, Resident Evil Village de Capcom y Hogwarts Legacy de Warner Bros.

A partir de este lanzamiento, los miembros de PlayStation Plus podrán disfrutar de una recomendada selección de 20 juegos de PlayStation 4 que definieron una generación gracias a PlayStation Plus Collection, disponibles para descargar y jugar en PlayStation5. PlayStation Plus Collection incluye juegos aclamados por la crítica, como Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Final Fantasy XV, Resident Evil 7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y muchos más.

Además de las experiencias de juego, PlayStation 5 ofrece una gran variedad de posibilidades de entretenimiento, con una selección de algunos de los servicios de streaming más populares disponibles desde el lanzamiento, como Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch, YouTube y muchos más. Para que sea fácil alternar entre los juegos y las películas o los programas de televisión, PS5 tendrá un espacio dedicado en exclusiva al entretenimiento multimedia.