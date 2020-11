Josie habla sobre las críticas de homofobia en ‘MasterChef’ por el personaje de Flo

La última edición de Masterchef Celebrity está dando mucho que hablar gracias a sus concursantes. Uno que está acaparando todos los focos está siendo Florentino Fernández y no en el buen sentido. Y es que el humorista está siendo muy criticado por una broma que ha sido tachada de homófoba por parte de los espectadores y espectadoras del programa de TVE. Estamos hablando del momento en el que interpreta a Flosie

Flo encarna a este personaje en mitad del programa cuando habla con Pepe Rodríguez, uno de los jueces. Flosie está enamorado del cocinero, le pide matrimonio e intenta besarle sin su consentimiento cuando puede.

Este comportamiento ha sido tachado de homófobo por parte del público, viendo una parodia de Josie, el famoso estilista y también concursante del programa.

Este martes, 24 de noviembre, en La hora de La1, Josie ha hablado sobre el tema. El concursante ha querido quitarle importancia al comportamiento de Florentino, asegurando que no se siente ofendido.

Hablamos de la polémica de esta edición en #MCCelebrity: la imitación de Flo a Joisie por la que ha sido acusado hasta de homofobia.



🗣 @Josietwitteando: "Si me está imitando lo está haciendo muy mal. A mi no me ofende para nada"

“Pero a mí no me está imitando. Si lo está haciendo, lo está haciendo muy mal”, ha dicho el también colaborador de Zapeando. Josie ha continuado explicando que en el programa solo se respira buen rollo entre los concursantes y el equipo: “Todas las bromas están cargadas de mucho amor. Es un programa cargado de amor”.

Además, el estilista ha continuado explicando que es posible que la broma de Florentino se haya malinterpretado en casa: “No entiendo cómo se puede interpretar algo como odio dentro de Masterchef, que es lo más amoroso que he visto en los 13 años que llevo trabajando en televisión”.

👏👏 Josie (@Josietwitteando) se pronuncia sobre la polémica por las imitaciones de Flo



"No entiendo como se puede interpretar como odio algo en @MasterChef_es, cuando es el programa más amoroso en el que he estado". #LaHoraDeLa1

Josie también ha explicado que Flo no hace nada con mala intención y que el nombre de Flosie salió de forma natural. Para acabar el debate, el estilista ha comentado que no está enfadado con él: “Es uno de los aspirantes con los que mejor me lo he pasado”.