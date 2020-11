El corte de pelo ‘el Rachel’ de la primera temporada de ‘Friends’ está de moda

No es una sorpresa que en la moda y la belleza “todo vuelve”. Y este otoño-invierno no va a ser excepción, el corte de pelo más cool es de los años 90. Si has visto la serie de Friends, habrás notado los numerosos cambios de pelo de Rachel Green (interpretada por la diosa Jennifer Anniston) durante las temporadas. Pueden ser una gran inspiración si necesitas un cambio radical en tu look.

Una media melena más rubia en la temporada 4, el pelo más cortito que ha llevado al estilo bob en la temporada 7 o el cabello extralargo conseguido con extensiones en la temporada en la que tenía un romance con Bruce Willis. Rachel es sin duda una fuente de inspiración y lo sigue siendo aun en el 2020.

Pero el peinado que más triunfó en las peluquerías en los 90 fue el de la primera temporada. Una media melena con mechas a varias capas ahuecada y pelo liso. Es clásico, aunque atrevido. Este se ganó el nombre de ‘el Rachel’, siendo imitado por todas las que querían sentirse neoyorquina por un tiempo. Este 2020 ha vuelto a triunfar, cada una la ha adaptado a su estilo, actualizándolo a las tendencias de ahora o rebajando su extravagancia para que no sea una máquina del tiempo total. Ella lo lucía suelto, también medio recogido o totalmente recogido que le caracteriza.

Este pelo también se puede fusionar con los peinados más retro que han vuelto este año. Por ejemplo, los moñitos a los lados, las trencitas de los 2000 que dan un aire más infantil a los lados de la cara, las pinzas XXL... Algunas de las que se han inspirado en este look son Bella Hadid, Selena Gómez, Hailey Bieber...

La propia peluquera de Selena Gómez fue la que subió a redes sociales un vídeo de ella con su corte de pelo nuevo que aseguraba, se había inspirado en 'el Rachel'. Marissa Marino le cortó el pelo a la artista a capas y con las puntas hacia dentro dándole un extra de volumen. Y es que nuestra maga de Waverly Place va buscando aún su pelo perfecto, se atreve con un corte bob, con rizos muy marcados... ¿será este el definitivo?