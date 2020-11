Tamara Gorro o Nagore Robles comentan el desnudo imposible de Cristina Pedroche

“En el yoga como en la vida todo va poco a poco...🙏🏽❤️”, escribía Cristina Pedroche en sus redes hace unos meses. Y es que tiene totalmente integrado este ejercicio en su vida y marca sus rutinas diarias.

En los últimos años ha compartido sus avances y sus redes se han convertido en el escaparate de las posturas más imposibles que hacen casi impensable llegar a su nivel. Pero ya lo dice ella, se puede, es cuestión de constancia y mucho esfuerzo.

Y, además, aparte de lo saludable que es el yoga para el cuerpo y la mente, también viene bien para el tema del postureo que tanto se promulga en estos tiempos. Y de eso Pedroche sabe mucho, que tiene un repertorio de posturas para todos los gustos.

Normalmente las comparte con ropa deportiva, pero hay ocasiones en las que, hasta la ropa sobra. Hay desnudos y desnudos y luego están los de Cristina Pedroche. “Los martes ando un poco liada😂😂😂”, compartía junto a una imagen en la que no nos queda claro si está de frente, de espaldas, o hecha un ovillo.

Ante semejante prueba de flexibilidad, hay quien no ha sentido un poco de envidia. “Amiga yo también quiero liarme así! La madre De Dios que arte!!!!!!!!!!!❤️"” comentaba Tamara Gorro. "Very nice 🙏🏻"” añadía Daniela Blume. Y la también televisiva Nagore Robles compartía un sencillo y significativo: "Love it 😍"”. Habría que ver si alguna de ellas podría imitarla.

Rumbo a las Campanadas

Parece que Pedroche va a llegar en plena forma a la Nochevieja de este año. Volverá a comerse las uvas con los espectadores de Antena 3 y, como no podía ser de otra manera, ya está pensando en el vestido, que seguramente, viendo su recorrido en este sentido, tendrá detrás un gran trabajo conceptual.

No es plan de colarse desnuda en los hogares de millones de personas para despedir el año, pero, desde luego, tiene cuerpo para lucir. Está claro que en su vida no falta ni una buena alimentación (que para algo está casada con un chef) ni ejercicio de manera habitual.