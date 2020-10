Cristina Pedroche: Las redes se adelantan este año a su vestido de Nochevieja

El vestido de nochevieja de Cristina Pedroche siempre era uno de los trending topic de final de año. Cada 31 de diciembre la presentadora de televisión sorprendía a la audiencia con sus arriesgados diseños.

Pero este año con la pandemia y el estado de alarma tan presentes en nuestro día a día, la exclusiva se ha 'adelantado'. La gente se está tomando con cierto humor el confinamiento que se avecina para estas navidades y que impedirá que miles de personas puedan celebrar las fiestas con sus familiares respetando las medidas sanitarias impuestas.

Muchos de ellos ya sueñan con una Nochevieja y un Año Nuevo en pijama como nunca antes. Una circunstancia que se trasladaría a la televisión. Atresmedia ya ha confirmado que Cristina Pedroche será su rostro para las campanadas por séptimo año consecutivo.

Ya veremos si Chicote la acompaña pero si lo hace, tendrá que buscarse un pijama a juego... Algunos tuiteros ya les han dejado sugerencias en las redes sociales. Sin embargo, la vallecana no tiene del todo claro lo que va a pasar este futuro 31 de diciembre.

"Quiero contar cómo me siento. No sé si es porque se acerca mi cumpleaños y me pongo más sensible de lo normal o porque todo estamos viviendo un año complicado, pero se acerca Campanadas y me entran los nervios. Los nervios de siempre, pero este año además son nervios de inseguridad, miedos... Me siento rarísima. Por un lado es un sueño y me parece lo más dar las Campanadas, pero por otro lado tengo dudas. Dudas porque hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas" explicaba en sus stories de IG la Pedroche.

"Podría ponerme un vestido más sobrio, pero si elijo un vestido más sobrio dejo de ser yo. Sin embargo, tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo intente celebrar la vida, seguir adelante. No sé, tengo muchas dudas. También pienso que si hay gente viéndome esa noche, criticándome o no, ya habré conseguido que la gente piense en otra cosa. Pero también es duro para mí" concluía la presentadora de televisión.

Desde luego el fin del 2020 será algo muy esperado para muchos con el deseo de que 2021 traiga, sobre todo y aunque suene a estereotipo, mucha salud. Las cadenas televisivas tendrán que replantearse también sus especiales en previsión de unas audiencias que podrían multiplicarse.