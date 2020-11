Tom Brusse y Sandra Pica, ¿pareja sentenciada tras la metedura de pata del francés?

Que La casa fuerte no es un remanso de paz, lo teníamos claro desde el minuto uno. Pero parece que las guerras que antes había entre unas parejas y otras, ahora se focalizan dentro de las propias relaciones sentimentales. Y los que se llevan la palma son Tom Brusse y Sandra Pica.

Si el francés se fue de La isla de las tentaciones solo, parece que todo apunta a que podría sucederle lo mismo en este nuevo reality. Entró junto a Sandra, la tentadora que conoció en el anterior programa y con la que lleva cuatro meses de relación.

Fuera todo iba bien, pero desde el primer día en su nueva casa, lo suyo empezó a hacer aguas. En la última entrega del programa pudimos ver un resumen de la situación actual en la que Sandra está prácticamente todo el día llorando porque se siente mal con Tom. Asegura que su relación ha cambiado y que no reconoce al chico del que ella está enamorada. Y ayer, el francés no mejoró las cosas sino más bien todo lo contrario.

Crisis de pareja

Sandra fue testigo de las conversaciones que su novio ha tenido con otros compañeros de la casa en las que asegura que está cansado de ver a su novia mal todo el día. “Es una forma de hablar”, se justificaba el chico. Pero ella cada vez parece menos convencida.

Sandra, a Tom: "No te cuento las cosas porque encima te crees que tienes tú la razón, en vez de empatizar, siempre tienes tú la razón" https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte9 pic.twitter.com/82Rwkg8To4 — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 24, 2020

El primer día en la casa, Samira aseguró que se había liado con Tom sin saber que Sandra era ya su novia. Él lo desmintió, pero la sombra de la duda no deja de planear en la relación. El historial de Tom crea desconfianza y Sandra no puede dejar de darle vueltas al asunto.

"No puedo parar de pensar, estoy todo el día dándole vueltas... Aquí estamos encerrados, siento que mi relación ha cambiado y tengo miedo, por supuesto", confesaba la concursante entre lágrimas que reconoció que tampoco entendió que su chico hubiera ido a la fiesta de cumpleaños de Samira sabiendo el mal rollo que hay entre ellas.

¡Tierra, trágame!

Parece que la pareja quedó sentenciada cuando el francés empezó a dar su punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo. "No es fácil para mí ver a mi pareja triste o agobiada, y eso me afecta, y con Melyssa... uy, con Melyssa, perdóname", soltó haciendo referencia a su ex, a la que engañó en La isla de las tentaciones.

Consciente de lo que acababa de ocurrir le faltó tiempo para justificarse. "Me refería a que cuando veo a Sandra me voy a la isla, estaba en la isla", dijo. Pero su novia no hacía más que hundirse cada vez más.

Sonia, a Tom: "Ya te estás justificando, que no te tienes que justificar, la has cagado y punto" https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte9 pic.twitter.com/71NN0Nckl6 — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 24, 2020

"Sabes que la has metido hasta el fondo, Tom, ¿no?", le preguntaba Sandra Barneda desde plató. “Lo he hecho sin querer. De verdad, perdóname", intentaba arreglar las cosas el chico que ya no sabía dónde meterse.

Poco antes, cuando la presentadora le pedía a Sandra que mirase a los ojos a su chico y le dijese lo que necesitaba, ella era muy rotunda: "No tengo que pedirle nada a nadie, estas cosas tendrían que salir de él. Nuestra relación en sí ha cambiado y hace diez días no era así. Es todo muy frío y son muchas discusiones... Ya nada es igual”.

¿Estamos ante la crónica de un final anunciado?