El creador de ‘Merlí’ tiene nueva serie: ‘Las Kellys’, te contamos todo lo que se sabe

Héctor Lozano, más conocido como el "creador de Merlí", ya tiene entre manos una nueva serie que podría hacer las delicias de un nuevo sector de población al que poco se hace referencia: las limpiadoras.

Con el título de Las Kellys, su nueva apuesta arranca cuando ha concluido el rodaje de la segunda temporada de Merlí: Sapere Aude.

Lo hará con ViacomCBS International Studios (VIS) y la productora Morena Films, a falta de cadena o plataforma y con un elenco aún por descubrir.

"Las Kellys están allí, nunca te has parado a mirarlas"

Lo que sí tiene clara es la trama de su nueva serie el día que se la compren. Las protagonistas, que tendrán orígenes distintos desde Europa y Latinoamérica, lucharán cada día en sus trabajos mientras se ilusionarán con amores entre pasillos y sueños por cumplir.

Según explican: "Las Kellys presenta una historia cotidiana en tono optimista, sobre la dignidad laboral, los pequeños placeres de la vida, las esperanzas nunca perdidas, la capacidad de superación y el amor (...) tremendamente honesta y actual sobre mujeres luchadoras".

Además, "las que limpian, las que recogen, las que ordenan en los hoteles… Son las Kellys. Mujeres que viven a contrarreloj desde que se levantan hasta que se acuestan. Las Kellys están allí, nunca te has parado a mirarlas, pero su labor es esencial. Estas mujeres cinco estrellas no se van de vacaciones. Ordenan el mundo de los demás mientras el suyo está desordenado. Reivindican sus derechos unidas con una sonrisa y, si hace falta, con un poquito de mala leche. Las Kellys es una serie cercana, que te hará sonreír, llorar… y ¿Por qué no? También bailar", explica el propio Lozano.