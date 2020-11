Bad Bunny incendia las redes con el anuncio de nuevo disco y una posible retirada

Bad Bunny podría cerrar su trilogía personal en este 2020. Comenzó el año publicando YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) y poco después lanzó por sorpresa Las que no iban a salir, una colección de temas inéditos que parecían temas y colaboraciones descartadas.

Su tercer proyecto musical del año podría estar en camino a juzgar por su último anuncio en sus perfiles oficiales que han incendiado las redes sociales. El último tour del mundo sería el nombre de este nuevo álbum de estudio cuyo lanzamiento estaría previsto para este próximo mes de diciembre.

16 canciones formarían parte de este trabajo. Aunque para ser más precisos tendríamos que hablar de temazos, tal y como el propio Bad Bunny los ha definido en su cuenta de Twitter. Un tuit que suma ya miles de interacciones y que podría avanzar lo que está por llegar. Como hizo Dakiti con Jhay Cortez.

Sin embargo lo que a priori debería ser una buena noticia (o al menos una esperanza de tener una buena noticia) ha sido interpretado como un mal presagio por muchos de los seguidores del reggaetonero de Puerto Rico.

Y todo ello por las pistas y señales que Bad Bunny ha dejado en los últimos meses. No han faltado tuiteros que han señalado la coincidencia de que el próxio 29 de noviembre se cumplen 9 meses desde la publicación de YHLQMDLG (29 de febrero) y que en ese disco incluía una canción llamada <3 (Corazón) cuya letra lo dejaba claro: "En 9 meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cotto".

Habrá que esperar para ver si todos estos rumores y teorías sobre el reggaetonero se van confirmando aunque el artista no se cansa de dejar pistas en sus redes sociales apuntando a El último tour del mundo. Y sobre la retirada, confiamos que cumpla lo que dijo a Rolling Stone: "Nunca me retiraré de hacer esto. Tal vez me retira del ojo público y de las giras, porque estoy cansado y odio viajar. Me encantaría hacer música como cuando tenía 14 años, cuando era mi mejor pasatiempo. Ahora mismo estoy en el momento más feliz de mi carrera, porque estoy cumpliendo todos mis sueños. No hay un mejor sentimiento que cuando sabes que estás haciendo las cosas bien".

Una semana de emociones intensas para un Bad Bunny que tuvo que cancelar su actuación en los AMAs por su positivo en covid-19, que ha recibido un Latin Grammy por Yo perreo sola y que ha visto como en las nominaciones a los Grammy era uno de los olvidados en las grandes categorías.