Bad Bunny y Jhay Cortez se unen para el acuático videoclip de ‘Dakiti’

Parece que el verano no ha acabado para Bad Bunny y Jhay Cortez. En su nuevo tema juntos, Dakiti, los dos puertorriqueños disfrutan de alta mar en un barco de lujo, de un atardecer en la playa y una fiesta en bikini alrededor de la hoguera. Por no mencionar la caja de cristal que han construido en la orilla para pinchar música y cantar. “Tú mueves el culo fenomenal, para yo devorarte como animal”, dice la letra. El artista ya nos venía anunciando nuevo tema en un post en Instagram con su ‘caprichito’.

No era la primera vez que estos dos latinos trabajaban juntos. Su colaboración No Me Conoce alcanzó el éxito y 1.000 millones de reproducciones en Youtube también acompañados de J. Balvin en su Remix.

Bad Bunny no para este 2020, con colaboraciones de alto nivel y dos álbumes en un solo año Las que no iban a salir y YHLQMDLG. Fue el protagonista de los Premios Billboard Latinos ganando siete estatuillas. Su compañero, Jhay Cortez, tampoco se queda corto con sus nuevos temas Medusa, Dime A Ve y su último trabajo con Lunay y Haze llamado Prendemos.