DANI, el joven argentino que salta de las batallas de gallos a la industria de la música

¿Quién es Dani Ribba? DANI es un freestyler y compositor argentino de 21 años que te puede sonar de las batallas de gallos de su país. Lo que le lanzó a la fama fue su participación como MC en El Quinto Escalón, el gran encuentro de freestyle a nivel hispano en Buenos Aires o su aparición en la FMS Argentina de 2018–2019. Se retiró por un tiempo hasta este 2020 que ha vuelto de la mano de Redbull a las competiciones. Lo dejó muy arriba con una frase épica que soltó en una batalla contra Trueno: “Le perdí el gusto a la compe y le agarré a la melodía”.

En una entrevista a Red Bull lo explicaba así: “La competencia me dejó de interesar por el hecho de que ya era más el show y no las ganas de ganarle al otro, sino como que atrás estábamos siendo todos amigos y no salíamos a competir a dar un show para los demás. En ese sentido lo sigo disfrutando porque estaba con los amigos, pero no sentía las mismas ganas que quizá antes sí”.

Ahora, sigue con su carrera musical que también está dando mucho de qué hablar. Con un estilo hip-hop, rapero e incluso pop se hace un hueco sobre todo en el panorama urban. Sus raíces como freestyler hacen que la letra tenga gran importancia, destaca por su la inteligencia de las frases y el flow que desprende.

Anteriores proyectos

Su salto a la música fue con 21334, un tema que alcanza ya los 22 millones de visitas en Youtube y que nos traslada a ese comienzo del rap. Tanto en Argentina como en España, la importancia recaía en la letra sobre una base potente y clara. El título de esta canción es un guiño al apellido del rapper, Ribba, escrito en números. “Pensé que era más complicado, ahora entiendo por qué hay tantos tarados con la bola de que son Young Beef, pero contra mí se van a ir viciados”, dice parte de la composición. 21334 será más tarde versionada dos años después por él mismo en una Redbull Session de la mano de Big Menu y un vídeo mucho más profesional.

Luego sacaba una colaboración junto a Sync llamada Freya en la que ya vemos un cambio en la producción y la complejidad con respecto a la primera. Eso sí, sin perder la esencia de sus letras y bases características de rap. Otra de sus fusiones más recientes es con María Becerra, que te sonará de High Remix con Tini y Lola índigo, pero con DANI creó MOON. Todo un éxito de estos dos artistas argentinos que se hacen un hueco en la industria urbana del país alcanzando 13 millones de reproducciones.

Lo nuevo: A Mi Lado

DANI presenta su último tema algo más pop urbano producido por Taiu y Tatool que está grabado íntegramente en Buenos Aires. El video que la acompaña cuenta con la producción de Human Agency y co-dirigido por Headprod y Peta. A Mi Lado es una melodía cálida que trata de su vida como artista con una letra en la que rescata las experiencias positivas enfrentadas a las adversidades. En este momento de su vida en el que está creciendo musicalmente hablando, se para a reflexionar, sobre todo, a cerca de quiénes estarán a su lado el resto del camino. Siendo consciente de quiénes están ahí por conveniencia. En resumen, esta canción va sobre el aprendizaje durante los obstáculos de su vida personal y profesional.

El videoclip desde el punto de vista visual empieza muy íntimo, en la oscuridad con DANI con un formato panorámico, pero luego salimos al exterior lleno de colores y vida en las calles. Así se van alternando las escenas mientras nos cuenta una historia de amor.