Skone se pone la capa y espada para Chuty y gana la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020

Lo que los seguidores del freestyle vivieron durante la tarde y noche del 23 de octubre fue un puro espectáculo. La Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020 (España) nos regaló una fábrica de rimas de otro nivel, casi inimaginable para las mentes más ordinarias.

La velada dio comienzo a las 19:00 horas, y 19 gallos deberían asegurarse su pase a la final en La Última Oportunidad. Lo hicieron por grupos, que previamente sortearon. De esta fase, consiguieron pasar al siguiente nivel Gazir, Sara Socas, Skone, Blon, SRK, Hander, Mnak, Vivi, Cixer, Botta, Tirpa, Jesús LC, Elekipo y Vegas. Sin duda, la eliminación de Khan fue una gran sorpresa para todos.

Sea como sea, la competición debía continuar, y SweetPain y Force esperaban con ansias a sus compañeros en la fase final para medir su agilidad mental. Batallas como Sara Socas vs. Elekipo, SweetPain vs. Jesús LC y Blon vs. Hander fueron algunas de las joyas que se pudieron vivir a través de la pantalla.

Pero de octavos solo pasaron SweetPain, Skone, Blon y Gazir. Estos dos últimos marcaron, sin duda, una de las mejores batallas de la noche. Aunque muchos consideraron que la victoria se la llevaba el asturiano en la primera fase, el jurado compuesto por Robledo, Zasko y Babi determinó que el nivel se igualó. Réplica.

Y así hasta que finalmente el rey sin corona tumbó a uno de los mayores favoritos de la competición. Pero el camino hacia la victoria se ponía cada vez más difícil. Al otro lado le esperaba Skone, un auténtico veterano de este deporte mental que decidió regresar este año a la competición para regalar a sus seguidores nuevos y buenos momentos sobre el escenario.

Desde un principio, el malagueño tenía claro que, de conseguir el primer puesto, el trono lo compartiría con su compañero y amigo Chuty, que ha sido baja debido a su positivo en COVID-19. "Me tendré que poner la capa y la espada de Chuty y en representación a él, lo haré lo mejor que pueda y daré la cara por él. Intentaré ganar por los dos. Si gano, el trofeo es de los dos", desveló en LOS40.

Y así fue. Skone derribó a un rey sin corona que, de nuevo, roza su trofeo y tendrá que esperar un año más para viajar en representación española a la competición internacional.

Rimas como "Lo hago por la gente que me quiere siempre, yo no quiero ganar quiero arreglarles el 2020" y "Vuelvo a ganar como en la edición pasada, porque papi ha vuelto a casa y todo sigue como estaba" marcaron la victoria de un Skone emocionado y agradecido con lágrimas en sus ojos.

Aprovechando la victoria, el malagueño no dudó en regalar un emotivo discurso a través de sus letras en Instagram. Un discurso que emocionó a sus millones de seguidores.

El bicampeón nacional acompañará a Bnet en la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020.