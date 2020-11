Ruggero nos trae ‘Dos Extraños’, un rayo de ilusión entre dos exenamorados: ¡mira el vídeo!

Después de viajar por el mundo y traernos Bella, Ruggero ha decidido ponerse serio para regalarnos Dos Extraños. Si tú también has sufrido por amor, esta bonita balada te definirá perfectamente.

El italiano habla del desamor, de una relación que se rompe, pero en la que aún queda un rayo de esperanza por recuperarla. "Siento que con esta canción comienzo un nuevo capítulo tanto en lo artístico cómo en lo personal, por muchas situaciones que viví en los últimos meses. Es un tema que me hace sentir cosas muy fuertes cada vez que lo escucho, realmente me emociona y me pone piel de gallina, ojalá que toda la gente se pueda conectar tanto cómo yo con este nuevo sonido", explica el cantante.

Pero esta canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip acorde a su significado y dirigido por Martín Sepiel. Está protagonizado por el propio Ruggero y por una chica, que ambos dan vida a esa pareja rota que guarda una pequeña ilusión por volver a estar juntos.

Ruggero aterrizó en nuestras playlists con temas como Bella, Puede y Probablemente. Temas que le han convertido en todo un artista internacional, romántico y pop.

Lo que el italiano nos ofrecerá después de Dos Extraños es aún un misterio. De momento nos preocuparemos de aprendernos su letra para así darlo todo mientras él decide cuál será el siguiente tema que escucharemos. Y tú, ¿ya te la sabes?