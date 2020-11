'Tu me dejaste de querer' de C. Tangana entra en la lista de LOS40: lo que hay detrás de este nuevo éxito

Todo apuntaba a que lo iba a hacer y finalmente ha hecho. El último single de C. Tangana, el primero oficialmente que el cantante interpreta su nuevo papel como El Madrileño, ha entrado en la lista oficial de LOS40 por primera vez y además ha sido la única canción que lo ha hecho esta semana.

El trapero de Madrid se ha colocado directamente en el puesto 36 con Tu me dejaste de querer una canción en la que colaboran también Niño de Elche y La Húngara y que desde ya mismo lucha por convertirse en el nº1 de LOS40 y con la que seguro, C. Tangana seguirá batiendo récords.

Pero, ¿qué se esconde detrás del nuevo hit?

C. Tangana ha dado una vuelta a su carrera y ha querido mostrar otra faceta de sí mismo como artista bajo el pseudónimo El Madrileño, un nuevo proyecto que con el que Antón Álvarez, de 30 años y licenciado en filosofía, ha dado forma a lo que él mismo ha calificado en varias ocasiones como la canción “más importante de su carrera”, un tema que le ha llevado a hacer historia al acumular 1,6 millones de reproducciones en Spotify solo 24 horas después de su lanzamiento.

Tu me dejaste de querer es una canción que mezcla ritmos urbanos, de flamenco y de bachata en al que El Madrileño, Niño de Elche y La Húngara colaboran para convertir 3 minutos y algunos segundos de música en algo totalmente adictivo que, una vez lo has escuchado es muy difícil que te saques de la cabeza.

Pero además de la calidad musical y lo innovador de la mezcla de estilos de Tu me dejaste de querer, el videoclip que acompaña a esta canción es sin duda otro de los factores que la han llevado al éxito y de eso tiene la culpa Little Spain.

Este colectivo, del que C. Tangana ha sido fundador, es el que firma la dirección y la producción tanto el videoclip de Tu Me dejaste de querer como el de Demasiadas Mujeres, los dos más recientes que ha lanzado el cantante y el de Para Repartir (2019). Se trata de un grupo de artistas de distintos gremios que unieron fuerzas en Los Ángeles para acabar convirtiéndose en uno de los referentes del audiovisual de Estados Unidos.

Con Little Spain C. Tangana está introduciendo cada vez más el imaginario colectivo español en sus videoclips. De hecho, en Demasiadas Mujeres el de Madrid traslada a los espectadores de su clip en la España profunda y les manda de viaje a través de lo que parecen ser las tierras de Castilla acompañados de cornetas y tambores; y en el de su última canción muestra los lugares más emblemáticos de Madrid.

Sin embargo, no es castizo de la mano de Little Spain. La psicodelia y las excentricidades también caben en sus videoclips y es precisamente esta mezcla la que la que los hace destacar, y a la vista de los números, les abre la puerta del éxito.

Más allá de esto poco más se sabe del colectivo que ha hecho que C. Tangana acumule ya en su videoclip de Tu me dejaste de querer más de 29 millones de visitas y 13 millones en el de Demasiadas Mujeres. Solo que a él están ligados, entre otros, el cineasta Santos Bacana quien fue el principal impulsor del proyecto, la estilita María Estrada, el realizador Mariano Schoendorff, el cineasta Rogelio González y el estilista Álex Turrión.

¿Una despedida para el enchufe?

Tu me dejaste de querer, además de una canción de desamor, es sin duda un homenaje a Madrid. En su videoclip El Madrileño rinde pleitesía a la ciudad que le vio nacer y hace un repaso a lugares como Plaza de España, la Casa de Campo y el Paseo de la Castellana y en especial hace hincapié en iconos como el Edificio España, Torrespaña (más conocida como El Pirulí) y las Torres Colón.

En concreto, en uno de los primeros ‘frames’ de su videoclip Little Spain recoge la imagen de la corona de los dos edificios gemelos de la Plaza de Colón y en ella se puede apreciar la corona en forma de enchufe que desde hace casi 30 años luce sobre ellos y que ahora mismo está siendo desmontada como parte de una remodelación. ¿Será lo de C. Tangana una despedida a un emblema de su ciudad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la que has que grabaron él y su equipo podrán ser de las últimas imágenes públicas del enchufe.