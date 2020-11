Lydia Bosch anuncia una triste noticia: padece cáncer de piel

Lydia Bosch es hoy la protagonista de una noticia tan triste como inesperada y es que, ella misma y a través de sus redes sociales, ha comunicado que padece un tipo de cáncer de piel. La actriz, que justamente hoy cumple 57 años, ha aprovechado la ocasión para concienciar a sus seguidores sobre lo importante que es protegerse frente al sol.

Aunque ha insistido en que no se trata de un tipo de cáncer peligroso y a pesar de que ella mira hacia delante repleta de optimismo, la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre sus fans.

Con una imagen en la que Lydia Bosch dejaba completamente al descubierto la parte de su rostro afectada comenzaba así su mensaje: “Hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas , a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar ( llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es un tipo de cáncer de piel pero aunque la palabra en un principio asuste mucho , NO es un cáncer peligroso (NO AFECTA A NINGÚN ÓRGANO VITAL) como puede ser el MELANOMA. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo." Una historia muy parecida a la que hace tan solo unos meses relataba Mónica Carrillo.

Tomar el sol con protección, lo más importante: "Tenemos que tomar conciencia"

Unas palabras en las que la actriz y presentadora ha querido hacer hincapié en la concienciación sobre la protección frente a las radiaciones solares, poniéndose a sí misma como ejemplo en primera persona: “El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al SOL. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto.”

“Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores, y coger el hábito de ponernos protección solar diariamente”, continuaba, dejando claro que no todo vale con tal de conseguir estar moreno o morena en verano y que, realmente, las imprudencias pasan factura. “Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos. Ahora en nada soplaré las velas, pediré mi deseo y empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes…GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS por VUESTRO INCONDICIONAL CARIÑO”, concluía Lydia Bosch en un texto tan duro como sincero.

Un mensaje que ha calado mucho entre sus fans y sobre el cual han sido muchas las celebs que han querido mandarle unas palabras de ánimo como Dafne Fernández, que aplaudía su labor de información a través de la red social, o la periodista Carme Chaparro, que le mandaba mucho ánimo y fuerza.

Desde LOS40 mandamos todo nuestro apoyo a Lydia Bosch y le deseamos una pronta recuperación.