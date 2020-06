¿Se puede usar la misma crema solar en la cara y el cuerpo?

El verano ya está aquí y con él (aún en un año tan especial como este 2020) las vacaciones, las piscinas y, por supuesto, las ganas de broncearnos bajo el sol. Este año con más ganas incluso de disfrutar al aire libre después de los meses de confinamiento por los que hemos pasado.

Eso sí, como cada verano hay que recordar que, da igual si vamos a la playa o a la montaña, que nuestra piel nos acompaña allá donde vayamos. Por eso, debemos seguir las recomendaciones y no exponernos a los rayos del sol sin aplicarnos protección solar.

Sin embargo, dentro de la variedad de cremas que encontramos en el mercado, hay una duda que a muchos nos asalta cada verano en el momento de comprar un protector solar: ¿Es necesario usar un protector solar para la cara y otro diferente para el cuerpo?

Realmente podrías utilizar la misma crema, pero no es lo más recomendable según los expertos. La razón principal es que la piel del rostro y la del resto del cuerpo no es igual. De hecho, nuestra cara es mucho más sensible a los rayos del sol que otras zonas, además de la zona más expuesta a lo largo del día, estemos o no tomando el sol. Por no hablar de que una correcta protección te ayudará a prevenir no solo quemaduras, sino otros efectos provocados por la exposición a los rayos como las arrugas o las manchas.

Respondemos la duda de si es malo usar la misma crema solar en la cara y el cuerpo. / Getty Images / MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

Por si aún todo lo anterior no ha respondido a tu pregunta, también hay que tener en cuenta que la piel de la cara acostumbra a ser más grasa que la de otras zonas del cuerpo, por lo que no utilizar una crema solar apropiada para este tipo de piel puede provocarte la aparición de granitos.

De todas formas y por mucho que nos guste lucir un bronceado bonito en verano, debemos ser conscientes de que lo primero es la salud de la piel, por lo que no debemos tomar el sol en exceso y, a ser posible evitar las horas centrales del día, en las que el sol brilla con mayor intensidad. Si eres de los que no renuncian a un envidiable tono moreno pero no eres muy fan de pasar largos ratos al sol, siempre puedes hacerte con uno de estos autobronceadores por menos de 20 euros.