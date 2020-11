Antonio Orozco emociona con el bonito mensaje que dedica a su hijo Jan

El pequeño Jan ha conquistado el corazón de su padre Antonio Orozco. Aunque ésta no es ninguna novedad, ya que lleva haciéndolo desde que nació en 2006.

Pero el cantante nunca se cansa de regalarle bonitas palabras a su hijo. Prueba de ello es la última publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram y que ha emocionado a sus fans. "Una vez fui de él devuélveme la vida, después fuí el hijo de @lacarmenferron , y ahora soy el padre de @jan_o_oficial ❤️❤️❤️❤️. Menkanta mi vida", dice en la descripción.

La imagen está protagonizada por ambos Orozcos, quienes, sin mirar a la cámara, demuestran que se tienen el uno para el otro durante el resto de sus vidas. ¡Hasta lucen las mismas mascarillas!

Jan tiene la genética musical de su padre. No solo toca la batería de maravilla, sino que además canta que da gusto. Incluso se ha animado a improvisar en alguna que otra ocasión.

"Yo con mi hijo canto bastante poco porque él no quiere cantar conmigo, no le mola mi rollo, está en otro punto creativo. Trabaja mucho, lo digo con la palabra técnica, trabaja, trabaja mucho en su día a día, en su forma de tocar, en su piano, en sus letras, sobre todo en la instrumentación. Toca la batería, toca el piano, la guitarra, es un niño muy disciplinado con la música, pero no porque se lo exija yo sino porque es su forma de jugar. Otros juegan a Play, que este también juega, pero otros juegan al fútbol y el mío toca el piano. Yo creo que cantar con mi hijo es bastante poco probable no porque yo no quiera sino porque él no quiere", desveló Antonio en una entrevista con LOS40.

Hemos de recordar que Jan perdió a su madre, ya expareja del cantante, en 2017, por lo que la música se ha convertido en su refugio y principal herramienta de expresión. Y tú, ¿crees que acabarán finalmente lanzando algún tema juntos?