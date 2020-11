La foto de Dimitri Vegas & Like Mike en Instagram que ha inundado de nostalgia a los fans de la electrónica

¡Que levante la mano quien eche de menos los festivales! Todos lo hacemos, ¿verdad? Pues tranquilo/a porque no somos los únicos.

Dimitri Vegas & Like Mike han compartido una imagen en redes sociales que deja muy claro cuánto echan en falta subirse ya a un escenario ante miles de personas para ofrecer una buena sesión de hits. Pero no ha sido una imagen cualquiera.

Se trata de uno de sus recuerdos del festival Tomorrowland, donde compartieron fiesta con otros grandes amigos de la industria. Steve Aoki, Martin Garrix y W&W son los que aparecen en la foto. "No podemos esperar a regresar a la gira con todas estas leyendas", dicen los hermanos DJs en la descripción.

Mientras tanto, han decidido ocultar sus ganas de festivales con el lanzamiento de un EP que ya opta a convertirse en la banda sonora favorita de cualquier fan de la música electrónica. Se trata de Home Alone, un disco cargado de versiones dance de clásicos navideños que Smash The House ha publicado con varios DJs.

Pero no pueden engañarnos. Ni el lanzamiento de nuevas canciones consiguen esconder lo que todos sentimos en el interior. ¿O acaso tú no has soñado con escuchar a tus artistas favoritos en directo durante los últimos meses? ¡Un día más es un día menos!