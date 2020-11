Tony Aguilar charlará con Johnny Orlando vía Instagram LIVE antes de su concierto para España

Johnny Orlando, la promesa viral de la Generación Z llega a España este diciembre. Después de haber lanzado It’s Never Really Ending, su último EP, del que han enamorado canciones como Everybody Wants You, Adelaide, Flaws o See You, tiene ganas de cantar en directo. Y como no podía ser de otra forma, ha inaugurado el It’s Never Really Ending Virtual Tour de la mano de Moment House que, como su nombre indica, será en streaming.

Una forma de disfrutar del artista a distancia debido a la situación pandémica que asegura que no se toman riesgos innecesarios. Esta será una experiencia digital única que se llevará a cabo en 13 países y es que Orlando tiene muchísimas ganas de cantar, por fin en directo, su último proyecto musical. Si todavía no tienes tu ticket consíguelo aquí.

En LOS40 tendremos la suerte de hablar con el joven artista directamente mediante un IG LIVE ese mismo día del concierto martes 1 de diciembre a las 15:00 hora española. De la mano de Tony Aguilar conectaremos con Orlando en directo para que nos cuente más sobre el espectáculo y nos dará un aperitivo de lo que pasará en el It’s Never Really Ending Virtual Tour.

Estate atento a nuestra cuenta oficial (@los40spain) y a la suya (@johnnyorlando) para acompañarlos durante toda la conversación y ver al canadiense antes del show que tendrá lugar a las 20:00 de la tarde de aquí. Apúntatelo. ¡Tienes una cita con Orlando cita muy pronto!

Más sobre su nuevo EP

Su último EP titulado It’s Never Really Ending ha sido todo un bombazo que venía después de un alto hype. Lanzaba Everybody Wants You con videoclip por adelantado, un tema al que ha dado forma con compositores y productores de Nueva York: Kellen Pomeranz y Jesse Fink, alias Pom Pom, y el cantante y compositor compañero de sello, Soran Dussaigne (Soran). “En el tema se ve cómo he crecido como artista y como persona. Creo que he encontrado mi dirección artística, a dónde quiero ir con mi sonido y lo que quiero que mi música represente”, dice el artista de su trabajo.

Con el hashtag #JOHNNY2020EP se hacía Trending Topic y regalaba a sus fans este conjunto de canciones: Everybody Wants You, Adelaide, Bad News, Flaws, Phobias y See You. Siete creaciones muy diferentes entre sí que enseñan al público de lo que Orlando es capaz de hacer con su voz. Además de un gran simbolismo, ya que este ha jugado a cerrar un círculo en el álbum uniendo la primera parte, See You, con su segunda, Everybody Wants You.