Johny Orlando es el claro ejemplo de éxito en un artista de la Generación Z. Nació en la aplicación musical.ly subiendo sus covers y creando una comunidad fiel de aproximadamente 25 millones de seguidores. Las redes sociales son, como para cualquier adolescente nativo digital, un terreno en el que se encuentra muy cómo, en una entrevista a Music All Access confesaba que con 8 años ya había subido su primer vídeo a Youtube. Ahora, este joven cantante, compositor y actor de Toronto está globalizándose como la espuma de la mano de Universal Music.

Aunque solo tiene 17 añitos, su voz es muy madura y parece tener un estilo musical muy claro. Pop, divertido, fresco y pegadizo. Características que transmite en redes con su estética a la hora de vestir, no parece tener miedo a la hora de expresarse también con la moda por lo que se acompaña de joyería, piezas más retro y colores vivos. Pero, no solo las redes sirven para looks y para música, el canadiense alza su voz en movimientos como Black Lives Matter o se une a la concienciación de la Covid con #IStayHomeFor.

It’s Never Really Ending

Su último EP titulado It’s Never Really Ending ha sido todo un bombazo que venía después de un alto hype. Lanzaba Everybody Wants You con videoclip por adelantado, un tema al que ha dado forma con compositores y productores de Nueva York: Kellen Pomeranz y Jesse Fink, alias Pom Pom, y el cantante y compositor compañero de sello, Soran Dussaigne (Soran). “En el tema se ve cómo he crecido como artista y como persona. Creo que he encontrado mi dirección artística, a dónde quiero ir con mi sonido y lo que quiero que mi música represente”, dice el artista de su trabajo.

Johnny Orlando, la promesa viral de la Generación Z, presenta “It’s Never Really Ending”

Con el hashtag #JOHNNY2020EP se hacía Trending Topic y regalaba a sus fans este conjunto de canciones: Everybody Wants You, Adelaide, Bad News, Flaws, Phobias y See You. Siete creaciones muy diferentes entre sí que enseñan al público de lo que Orlando es capaz de hacer con su voz. Además de un gran simbolismo, ya que este ha jugado a cerrar un círculo en el álbum uniendo la primera parte, See You, con su segunda, Everybody Wants You. Decía a una entrevista para Hype que lo más difícil de llevar a cabo ha sido su “propio estado mental” debido al “turbulento año” que estamos viviendo.

En el caso de que ya lo hayas escuchado entero, lo siguiente en tu lista debe ser Last Christmas, su primera canción navideña que da la bienvenida a diciembre.

Anteriores trabajos y premios

Si eres un loco de TikTok, seguro que la voz de Johnny te suena sobre todo por su canción What If (I Told You I Liked You), un tema que se ha hecho viral en esta plataforma de vídeos acumulando 12 millones de ellos. Esta historia de amor protagonizada junto a Mackenzie Ziegler ha sido trending en 15 países del mundo y se ha escuchado 56 millones de veces en Spotify (de momento).

Antes de esa viralidad, Orlando debutó con su EP en marzo de 2019 llamado Teenage Fever. Un conjunto de canciones que ya demostraba su talento, pero al que le faltaba la chispa y personalidad que ha conseguido en It’s Never Really Ending.

Ya desde 2016 estuvo nominado a los MTV Teen Choice Awards y en 2017 a los Kid’s Choice Awards, entre demás nominaciones, pero no ha sido hasta 2019 y 2020 en el que ha conseguido la estatuilla en los MTV Europe Music Awards. Una buena estela de oportunidades a la que le tendremos el ojo puesto.

Tour para 2021

Orlando se ha ajustado a estos tiempos pandémicos con el equipo de Moment House y ha anunciado una gira en streaming por 13 países: India, Indonesia, Filipinas, USA, Canada, Italia, Alemania, UK, Italia, Japón, Méjico, Brasil, Australia y Nueva Zelanda... ¡Y España! Puedes entrar en la web aquí y hacerte ya con tu ticket para disfrutar de una experiencia digital única.