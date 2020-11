Bad Bunny, Rosalía, Lola Índigo y Miley Cyrus se despiden de noviembre con sus nuevas canciones

Lo creas o no, noviembre ya ha llegado a su fin, lo que significa que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Pero nuestros artistas favoritos no han dejado de deleitarnos con sus temas más frescos, y así seguirán haciéndolo hasta el resto de nuestros días.

El pasado 20 de noviembre fueron Miley Cyrus, Dua Lipa, BTS, Shawn Mendes y Justin Bieber algunos de los que nos hicieron vibrar durante toda la semana. Pero ahora llega el turno de otra larga lista de artistas con los que no podrás dejar de darlo todo. ¡Dale al play!

Viernes 27 de noviembre

Bad Bunny, Rosalía - La Noche de Anoche. Desde que Bad Bunny anunció el lanzamiento de su disco El Último Tour del Mundo, y de su posible retirada, sus fans no han dejado de revolucionar las redes sociales. Pero al fin lo tenemos entre nosotros. Este disco llega con su tan esperada colaboración con Rosalía, en la que nos demuestran su posición dentro de la industria. Con un sonido urbano, ambos unen sus estilos para dar vida a nuestro nuevo himno de la semana.

Miley Cyrus - Angels Like You. La cantante ha estrenado su disco Plastic Hearts, y aunque ya escuchamos su colaboración con Dua Lipa, ahora nos presenta un nuevo repertorio al completo. Una de las canciones que lo forman es esta balada que habla de esa sensación de estar con una persona con la que sabes que no deberías, pues no es apropiada para ti.

Belén Aguilera, Lola Índigo - La Tirita. Ambas se llenan de Girl Power para regalarnos una canción perfecta y capaz de sanar los corazones rotos. Belén y Lola se tienen la una a la otra para encontrar esa tirita que les cure el desamor que sienten. En su videoclip deciden dejar a un lado al chico que las ha hecho sufrir para pasarlo bien y disfrutar de su compañía.

Camilo, El Alfa - Bebé. El colombiano se alía con el trapero para regalarnos los sonidos de la bachata en su nuevo sencillo. Una canción con la que además ha querido rendir homenaje a República Dominicana. ¡Unos ritmos muy contagiosos!

Lérica, Cali y el Dandee, Omar Montes - En Mute. Otros que se han propuesto levantarnos de la silla son los componentes del dúo gaditano. Con esta fusión de estilos, cantan al desamor y a la necesidad de "mutear" a esa persona que te hace daño.

Nil Moliner, Lennis Rodríguez - Bailando. Pero no pienses que ahí se acaba tu dosis de ritmazos. Con unos sonidos muy tropicales, el cantante se une a Lennis para traernos el buen rollo con estilo propio. No podrás evitar sonreír al escuchar su melodía.

Ovy On The Drums, Danny Ocean, Karol G - Miedito O Qué? Otra fusión de ritmos y sonidos latinos la trae este conocido productor. Se ha aliado con otros dos grandes referentes de la industria para lanzar una propuesta indecente: lo hacemos y ya vemos. Y tú, ¿tendrías miedito o qué?

Manuel Carrasco - Nada. El cantante ha rendido homenaje a la banda mexicana Zoé con esta versión de su tema. El onubense aporta su estilo propio en una letra y ritmo sensual que invita a movernos lentamente mientras escuchamos sus versos.

Edurne, Efecto Pasillo - Como Tú. Leyendo los nombres de los dos intérpretes de este tema, solo se nos viene a la cabeza una letra positiva y unos sonidos pop hipnotizantes. ¡Y así es! Como Tú se convierte en la dedicatoria romántica perfecta para esa persona que te acompaña en lo bueno y en lo malo.

¿Cuál de todas es tu favorita?