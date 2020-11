Belén Aguilera y Lola Índigo presentan 'La tirita': ¡Mira el video y la letra!

Belén Aguilera y Lola Índigo lo habían anunciado y no han fallado a su cita. La pasada madrugada, a las 00:00horas las cantantes publicaron en las plataformas de 'streaming' su nueva colaboración: La Tirita. Una canción super pegadiza y bailable en la que han unido fuerzas para lanzar un mensaje enfocado en el 'girl power' y la sororidad pese a narrar, de la mano del productor Pablo Russ, una historia de desamor y superación personal.



Las artistas, quienes se encuentran en muy buenos momentos en sus respectivas carreras, han grabado en Ibiza un videoclip divertido y colorista con el que muestran cómo la vida mejora si existe la sororidad entre mujeres y lanzan un mensaje contra las relaciones tóxicas repitiendo en varias ocasiones eso de "Yo me voy solita".

Belén Aguilera incluye así un nuevo lanzamiento a este 2020, año en el que la artista, que empezó haciendo covers y después pasó por el programa televisivo La voz, ha publicado su primer disco, Como ves no siempre he sido mía. Se trata de un trabajo en español que la de Barcelona lanzó a principios de verano y en el que se incluyen una canción en catalán y dos colaboraciones. Una con la cantante y juez de Got Talent Edurne, con quien firmó 'Jaque al Rey' y otra con Raoul Vazquez que salió publicada a finales de 2019 bajo el título 'Tus monstruos'.

Ahora Aguilera y Lola Índigo se han vuelto a colocar en el foco, pues La Tirita, a las pocas horas de lanzarse en Youtube se ha colado entre los 5 videos más vistos del momento y acumula ya más de 100.000 reproducciones en menos de 12 horas.

Aquí puedes leer la letra completa de La Tirita