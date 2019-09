Belén Aguilera ft Edurne - Jaque al rey [2019]

“Muchísimas felicidades twin!!!! Que sigas siendo tan bella y tan mágica”. Podría ser la felicitación de Edurne a Belén Aguilera por el lanzamiento de su single conjunto, la nueva versión de Jaque al rey. Podría ser, pero no, era la felicitación por su cumpleaños. Todo en el mismo día.

The girl and the piano, que es como muchos la conocen en redes, ha aprovechado su cumple para presentar esta colaboración que le ha hecho tanta ilusión y que nos avanzaba a principios de semana. El vídeo lo ha dirigido Carlos Cabezas, el mismo del vídeo de Raoul Vázquez, gran amigo de Belén, con el que también lanzó otro dueto, Tus monstruos.

En las imágenes vemos a las dos cantantes de tal manera que parecen mimetizarse lo que, en ocasiones, hace que cueste distinguir a una de la otra. Ambas, rubias y con una voz con amplios registros. ¿Podrías cerrar los ojos y decir cuál es cuál? A veces hasta con los ojos abiertos cuesta.

Pero venía al pelo para un tema que habla de dualidades entre lo que eres y lo que muestras. La misma dualidad que encontró en su compañera de la que considera una guerrera que transmite dulzura.

Edurne está imparable. Ha regresado a la música pero sin abandonar su faceta de presentadora. De hecho, este mismo lunes estrena nueva temporada de Got Talent junto a Risto Mejide, Paz Padilla y, en esta nueva edición, también Dani Martínez. “¿Estáis preparados para descubrir el talento de esta temporada?”, nos pregunta desde redes.

Ella, desde luego, ha recargado pilas este verano.