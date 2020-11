Dua Lipa, la mujer récord: cuatro temas en lista y Nº1 con ‘Break my heart’

Cuando la semana pasada Dua Lipa logró el hito de tener al mismo tiempo cuatro canciones en lista pensábamos que no era posible hacerlo aún mejor: nos equivocábamos. La británica se ha superado a sí misma y este sábado, a la vez que conserva esos cuatro temas en el chart, ha llevado a la primera posición uno de ellos, Break my heart. Este single accede al puesto de honor subiendo desde el #3 y tras 19 semanas en el ránking.

Este hecho del que no se recuerdan precedentes coincide con uno de los momentos clave en su carrera: el concierto Studio 2054, que, con invitados de la talla de Elton John o Kylie Minogue, solo unas horas antes había arrasado en Internet. Dua Lipa es, además, la artista con más nominaciones este año a LOS40 Music Awards: cuatro, las mismas que The Weeknd y Maluma. Por si fuera poco, se cuenta entre los artistas que actuarán en la gran gala de entrega de premios de la música española.

Con una base tomada de I need you tonight, de INXS (1987), que le dota de ese aire ochentero del que tantas referencias hemos disfrutado este 2020, Break my heart es un hit mundial cuyo vídeo roza a estas alturas los 300 millones de reproducciones en YouTube. Es el tercer single de Dua Lipa que llega a lo alto del podio este año en LOS40: en febrero lo consiguió con Don’t start now y en junio con Physical. El álbum en que se incluyen estas canciones, Future nostalgia, ha sido número uno en medio planeta, incluyendo España, Reino Unido y Australia (y número cuatro en la exigente lista de Billboard, en Estados Unidos). Querida Dua: nos has dejado con la boca abierta. ¡Enhorabuena!