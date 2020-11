BTS y ‘Dynamite’: sus 5 actuaciones más impactantes

El ascenso de BTS como uno de los grupos más populares de la industria de la música a nivel internacional es algo que ellos, en 2013, no esperaban. Pero han demostrado que con esfuerzo y persistencia en conseguir lo que te propongas, puedes conseguirlo.

Después de presentar al mundo temas como DNA y MIC Drop, entre otros, los surcoreanos han conquistado las listas de éxitos internacionales con su tema disco Dynamite. Un tema completamente en inglés con el que querían asegurarse un buen puesto en el mercado americano. Lo que ellos quizás no esperaban es que acabarían conquistándonos a todos.

Esto los ha llevado a los platós de importantes programas de televisión. Aunque muchos de ellos han dejado de ser platós para convertirse en escenarios a los que no cualquier artista puede aspirar. Y sí, entre ellos está el de la pista de aterrizaje de un aeropuerto.

Después de su paso por el programa de James Corden, en LOS40 hemos repasado las cinco mejores actuaciones de BTS en programas de televisión interpretando Dynamite. Y precisamente la explosión de dinamita es lo que ha causado en nuestras mentes. ¡Atento/a!

The Late Late Show con James Corden

El presentador británico y los integrantes de la banda de K-Pop han entablado una amistad que desconocemos si va más allá de la pantalla, pero sí frente a ella. En su última visita, además de interpretar su tema Life Goes On, incluido en el álbum BE, BTS aprovechó para hacer vibrar al público estadounidense con su último hit más disco.

Todos esperábamos que la iban a realizar en el plató del programa, donde otros artistas han interpretado sus canciones en sus diferentes visitas. Pero eso se queda pequeño para la puesta en escena de los surcoreanos. Ellos van a lo grande, y decidieron trasladarse a una pista de aterrizaje de un aeropuerto, entre otros lugares, para presentarnos este tema. ¡Qué locura!

America's Got Talent

Su paso por Estados Unidos no fue en vano, y BTS se aseguró de aprovecharlo al 100%. Otra visita fue al exitoso programa America's Got Talent, y para no romper con la estética americana, sus integrantes se mueven al ritmo de Dynamite en lo que parece una feria, una gasolinera y, por supuesto, un Dive-in Restaurant americano. Pero hay más.

MTV VMAs

De nuevo, nuestros protagonistas nos dejan claro que esta canción va destinada al público de Estados Unidos. Todos los que pensamos en Nueva York, también se nos viene a la cabeza el barrio de Brooklyn. Y cuando pensamos en Brooklyn, inmediatamente dibujamos la imagen de su puente. Pues bien, ese es precisamente el que se ha convertido en el adorno principal de la puesta en escena de la actuación de BTS en estos premios.

Good Morning America

Imagina que un día te levantas, enciendes el televisor y te encuentras con la exitosa banda de K-Pop interpretando su tema más bailongo sentados como si se tratase de una actuación a capela. Pues no tienes que tirar demasiado de imaginación, ya que BTS lo hizo posible hace unos días. Sin duda, un tipo de actuación que rompe con el estilo al que estamos acostumbrados pero que, sorprendentemente, es igual de hipnotizante.

Actuación imperial

Como decía, BTS piensa en grande. No solo los programas de televisión y premios han conseguido regalarnos verdaderas joyas en directo de este grupo. Incluso se han trasladado a Gyeongbokgung, el que fue el palacio principal de la dinastía Joseon en Corea del Sur para interpretar este tema. El palacio iluminado al fondo es, sin duda, el que pone el broche a su actuación.

No es la primera vez que vemos a BTS actuar en lugares especiales para presentar su música. Hemos de recordar que hace unos meses cerraron la estación Grand Central de Nueva York para cantar a cámara su entonces single ON. Surrealista, ¿verdad? Pero si hay algo que han demostrado es que no hay reto en el mundo que se les resista. ¡BTS manda!