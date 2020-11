15 apps gratuitas con las que matar el aburrimiento

¿Estás aburrido? ¿Tienes un teléfono inteligente? Entonces lo tienes todo para dejar de estarlo. A veces, aunque tengamos la agenda repleta de eventos, hay momentos como los viajes en el metro, las largas colas de los supermercados o simplemente algunas noches en las que ya no nos queda nada más que ver en Netflix, en los que agradeceríamos tener algún pasatiempo con el que divertirnos.

¿Y qué manera más fácil de conseguirlo que accediendo a una ‘app’ desde tu móvil? Esta herramienta, que ya nos acompaña a cualquier lugar, nos ofrece posibilidades infinitas de entretenimiento: desde plataformas de servicio de vídeo a través de ‘streaming’ hasta otras para aprender idiomas. Pero más allá de las conocidísimas Spotify, YouTube, Netflix o Duolingo, existe todo un universo.

Aquí, va solo una lista de 15 herramientas para todos los gustos como ejemplo:

15 apps gratuitas para entretenerse

1. Neuronation: Es una herramienta con más de 25 ejercicios para ejercitar la memoria y la concentración que está disponible para para Android y para iOS.

2. TED: con esta aplicación podrás disfrutar de las charlas TED y aprender de una manera sencilla sobre los temas más actuales e imprescindibles. Está disponible para Android y para iOS.

3. April coloring: ‘app’ para crear de manera virtual tus propias pinturas al óleo. Está disponible para Android y para iOS.

4. Brain test: se trata de un test de inteligencia que incluye juegos y acertijos engañosos de todo tipo. No le faltan las sopas de letras, los rompecabezas, los sudokus o los acertijos. Está disponible para Android y para iOS.

5. Libro de colorear para mí: esta aplicación permite colorear mandalas desde el móvil y es ideal para relajarse sin tener que disponer de los lapiceros de colores. Está disponible para Android y para iOS.

6. Trivial películas Quiz: si eres un fanático del cine sin duda este es tu juego. Está disponible para iOS.

7. Seven: con esta aplicación deportiva podrás ponerte en forma en solo siete minutos. Se trata de convertir tu aburrimiento en actividad física para Android y para iOS

8. Mondly: una ‘app’ para aprender hasta 33 idiomas gratis. Se puede acceder a lecciones de inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, inglés americano, noruego, danés, sueco, coreano, japonés, chino, árabe, holandés, tailandés, griego, hindú, hebreo, finlandés, húngaro y turco.

9. LOS40: con esta app puedes escuchar la radio y enterarte de cuáles son los últimos hits. Está disponible para Android y para iOS.

10. Call of Duty Mobile: el Call of Duty es uno de los videojuegos más famosos de los últimos años y a él se puede jugar también desde el móvil consiguiendo una experiencia que no dista mucho de la que ofrece la consola. Está disponible para Android y para iOS.

11. Harry Potter, Wizards Unite: otro juego muy entretenido es este de Harry Potter. Si eres fan de las películas, seguro que te gustará. Es gratuito y está disponible en Android e iOS.

12. Among US: este 2020 el juego de moda no podía faltar en esta lista. Se trata de un juego de modo multijugador similar al tradicional ‘asesino’. En él, a dos de los jugadores se les asignará el papel de asesinos y tendrán que acabar con los demás sin ser descubiertos. Está disponible para Android y para iOS.

13. Bitjomi: si quieres aprovechar los ratos muertos para crear tu propio Emoji esta es tu ‘app’. Está disponible para Android y para iOS.

14. Sticker.ly: si pasas de los emojis porque ahora lo que te va son los stickers, con sticker.ly puedes crear los tuyos propios. ¿Aprovechar los ratos muertos para después tener munición de stickers? Esta es tu app. Está disponible tanto para Android como para iOS.

15. Parchís STAR: por último, un clásico. ¿Quién no ha pensado en echar una partida al Parchís cuando está aburrido? Con esta app podrás hacerlo online, con amigos o con desconocidos tanto si tienes un dispositivo Android como un iOS.