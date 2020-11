Isa Pantoja no tiene la respuesta que esperaba de su madre

El jueves pasado, Isa Pantoja recibió un telegrama en La casa fuerte. La organización del reality le daba la oportunidad de salir el fin de semana para visitar a su madre en medio de toda la polémica que está viviendo con su hijo Kiko Rivera. Nada más leerlo, la concursante se vino abajo porque la ponían en un compromiso del que era complicado salir indemne.

Se lo pensó y decidió. Aunque Asraf, su pareja, estaba más preocupado de saber qué pasaría con él si ella se iba, su chica optó por pedir que la dejaran hablar por teléfono con su madre. Petición concedida. Le dejaron hacer esa llamada, pero las cosas no salieron como esperaba.

Este domingo hemos podido ver en la última gala lo que pasó entre madre e hija y como ya adelantaba Jorge Javier Vázquez, la joven estaba destrozada. Desde luego no se puede decir que tuviera una gran noche.

La guerra de su chico

Ya estaba la cosa calentita porque antes de hablar de lo que había sucedido con su madre, tuvieron que tratar el tema de la gran bronca entre Asraf y Marta Peñate. Él se quejaba de que su compañera le hubiera llamado ‘marroquí de mierda’ y ella lo negaba. Se montó la monumental. Marta le acusó, además, de mirarla de una manera que le daba miedo. Y eso derrumbó a Isa P que no es la primera vez que tiene que enfrentarse a este tipo de situaciones por su chico.

En ese ambiente que ya había provocado muchas lágrimas, abordaron el tema de su madre. Vimos como Isa P llamó a su madre que tenía el teléfono apagado. Entonces Isa decidió llamar a la persona que suele estar siempre al lado de su madre que sí atendió la llamada. Le dijo que su madre estaba descansando en su habitación. Isa dijo que llamaría más tarde, pero la tercera llamada no tuvo mejor resultado y, finalmente, no pudo hablar con su madre. Eso, dejó destrozada a su hija que no entendía la reacción de su madre y la consideró injusta.

🔄 Me da pena Isa Pi

❤️ Entiendo a Isabel Pantojahttps://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte11 pic.twitter.com/nDV7AZXF5m — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 30, 2020

La reacción de Isa

“No me lo esperaba. Yo si me pongo en el lugar de ella, pero ella no se pone en mi lugar. No entiende que solo quiero saber cómo está. Prefiere y antepone no decirme nada a que salga su voz en la tele, cuando es la primera vez que pasa algo entre mi hermano y ella y habla con periodistas… No voy a arreglar nada”, aseguraba una hija que no entendía a su madre.

Isa Pantoja se rompió tras no poder hablar con su madre por teléfonohttps://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte11 pic.twitter.com/aIQT5WQF4L — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 30, 2020

Aunque la tonadillera no habló con su hija, sí le mandó un mensaje a través de otra persona: ““Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio un mensaje, dijo que mi madre me deseaba que estuviera bien en el concurso, que ya hablaríamos fuera”.

Isa P sólo pedía una cosa que no obtuvo: “Me hubiese gustado que mi madre me dijese lo mismo que la señora que está con ella, pero con su boca”.

Isa Pantoja, rota tras no responder su madre: "Cuando se enfada con mi hermano si habla con los periodistas pero cuando yo quiero saber si está bien, no" https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte11 pic.twitter.com/Xgcqzvm0ZO — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 30, 2020

Este suceso no le permitió disfrutar de la fiesta que hubo en la casa este fin de semana, ni le dejó fuerzas para posicionarse en la guerra de su chico. Estaba de bajón y sin ganas de enfrentarse a nada.

“He tomado una decisión egoísta total. Para estas cosas no me merece la pena, me voy con mi madre y a la mierda todo. No tengo ganas de estar aquí, me quiero ir a mi casa”, llegó a decir durante la gala.

Finalmente se quedó y para rematar la noche, dejó de ser residente para convertirse en acampada.