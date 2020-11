Hay discos que nos dan una verdadera lección de vida, y pase el tiempo que pase, su mensaje sigue estando de actualidad. All Things Must Pass es considerado como una de las grandes obras maestras de George Harrison, y ahora cumple 50 años con un mensaje muy oportuno: Todo debe pasar.

El tercer disco del músico llegó en 1970 para demostrar la gran capacidad compositiva que tenía. Su papel en los Beatles siempre se encontró eclipsado por Paul McCartney y John Lennon. Era el más callado, el más tranquilo, el más místico, y su talento no brillaba como debía. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo que pudiéramos comprobar toda la creatividad con la que contaba. Lo hizo recopilando todas esas piezas que había compuesto y que no habían entrado a formar parte de la icónica banda de Liverpool.

Con Something y Here comes the sun, ya se dejaba entrever la relevancia de su música, pero fue con la publicación de su disco All Things Must Pass cuando lo comprobamos en su máximo esplendor.

Ahora, para celebrar esta efeméride, podemos escuchar una nueva versión del tema que da nombre al disco, y que ya está disponible en plataformas digitales. "La nueva mezcla del tema es sólo una de las cosas que vendrán en 2021, mientras celebramos el 50 aniversario del legendario álbum de mi padre, All Things Must Pass", ha comentado sobre este lanzamiento el hijo de George, Dhani Harrison.

La gran obra maestra de George Harrison, ‘All Things Must Pass’, cumple 50 años

George comenzó la grabación del álbum de estudio con el productor Phil Spector en los Estudios Abbey Road de Londres en mayo de 1970. El álbum contó con una larga lista de colaboradores, entre los que destacaban Eric Clapton, Ringo Starr, Pete Drake, o Gary Wright.

Fue un verdadero éxito, y se coló en la lista de los discos más vendidos de diferentes países. No faltaban en sus letras un fuerte contenido espiritual, ese que le había acompañado en los últimos años, después de su viaje a la India, donde tanto bebió del movimiento Hare Krishna, con su peculiar forma de tocar el sitar.

Además de su lista de canciones, tan personal, la portada del disco causó una enorme polémica en su momento. En ella podemos ver al exbeatle sentado en un jardín junto a cuatro gnomos, de forma que se interpretó que esas figuras representaban a los miembros de los Beatles. Esto enfadó especialmente a John Lennon. Muchos expertos han querido interpretarla como una forma de separarse de la identidad de la banda que le dio la fama, después de todos los conflictos internos que desembocaron en su separación.

Fue la forma con la que Harrison demostró que era mucho más que un miembro secundario de uno de los grupos más importantes de la música. Con un disco completamente revolucionario cuyas canciones siguen sonando innovadoras y modernas hoy en día, cinco décadas después. Y sin olvidar unas letras más que oportunas en las que reflexiona sobre temas existenciales de forma poética y cuidadosa.