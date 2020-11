Leticia Sabater presenta nuevo villancico: en inglés y teniendo sexo con Papa Noel

Leticia Sabater ha vuelto como cada Navidad al igual que el turrón con su nuevo villancico que, como ya viene siendo tradición ha escandalizado a más de uno. En este 2020, ha decidido innovar y tras éxitos anteriores como El polvorrón o Trínchame el pavo, en esta ocasión en Papa Noel, You're the Only One llega para felicitar las fiestas en inglés.

Con un videoclip que no deja indiferente a nadie y que promete convertirse en todo un fenómeno viral, Leticia Sabater se transforma en una sexy Mamá Noel dispuesta a protagonizar varias escenas subidas de tono en las que luego nada es como parece.

Porque el vídeo de Papa Noel, You're the Only One ha aterrizado en YouTube con Leticia Sabater compartiendo escenas de cama con los tres Reyes Magos (a la vez) o en actitudes más que comprometidas con Papá Noel, quien luego sorprende con un inesperado mando a distancia. Todo en un clip en el que, por supuesto, los efectos especiales y el turrón marca "Leti" de fondo han dejado sin palabras a los espectadores.

Papa Noel, you ´re the only one - Leticia Sabater (Video oficial) / YouTube / YouTube

Con Papá Noel (Santa Klaus para los más internacionales) como auténtico protagonista de la canción, el nuevo hit de Leticia Sabater rescata los sonidos electrónicos de finales de los noventa y principios de los 2000 para hacernos bailar (y flipar) durante las próximas fiestas.

Las redes reaccionan al nuevo villancico de Leticia Sabater

Como era de esperar, en cuestión de muy poco tiempo Leticia Sabater ha vuelto a conseguir el fenómeno de cada vez que lanza canción: convertirse en trending topic. Pero, en esta ocasión y tras un 2020 tan difícil, el último lanzamiento de la televisiva cantante ha sido para muchos la gota que ha colmado el vaso y las redes no han tardado en llenarse de todo tipo de memes.

Mood viendo el video de Leticia Sabater haciendo petting con Papa Noel. pic.twitter.com/FGnHW1xnEo — Gambito Plancha 🦐 (@gambaplancha) November 30, 2020

Acabo de ver un trozo del videoclip que ha subido Leticia Sabater y os juro que pensaba que era una peli porno pic.twitter.com/oM7evPI2xY — Vicky la Vikinga ⚔🪓🛡🏹 (@VGarcy) November 30, 2020

Has destrozado mis mejores recuerdos de la infancia. Nunca te lo perdonaré, Leticia Sabater. pic.twitter.com/3KITax8iWs — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) November 30, 2020

¡La polémica está servida!