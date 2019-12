Estas son algunas de las consideradas peores canciones de Navidad

La Navidad es tiempo de muchas tradiciones típicas: polvorones, familia, regalos…¡pero también de canciones! Han sido muchos los artistas que han decidido innovar y renovar las playlists navideñas más allá de Los peces en el río. De hecho, este mismo año contamos con ejemplos como Jonas Brothers, Robbie Williams o Enya. ¡Los hay para todos los gustos! Sin embargo, también hay algunos que no gustan tanto. ¡Incluyendo la canción de la reina por excelencia de las fiestas, Mariah Carey! A pesar de que All I Want For Christmas Is You es el hit indiscutible de la Navidad, con innumerables versiones, alguna de ellas no ha calado mucho entre los fans. Si quieres sacarle una sonrisa a tus cenas de los próximos días, te dejamos algunos de los villancicos peor considerados.

Leticia Sabater

Entre las canciones navideñas de Leticia Sabater es muy difícil decantarse por alguna en concreto, pero todas coinciden en aquello de no salir muy bien paradas. Eso sí, a pesar de ello, son hits indiscutibles de YouTube y el momento de su lanzamiento lleva a los ojos de todos los curiosos hasta sus enigmáticos videoclips. Este 2019, la presentadora nos sorprendía con Trínchame el pavo.

Sin embargo, aún conservamos en nuestro recuerdo de manera imborrable el inigualable El Polvorrón. De lo que no cabe duda es de que, Leticia sabe cómo reinventarse.

Macarena (Christmas remix) – Los del Río

La Macarena, la canción más internacional Made in Spain de todos los tiempos, con permiso de Rosalía. ¿Creías que no tendía su versión Xmas Time? ¡Te equivocas!

All I Want for Christmas Is You versión Mariah Carey con Justin Bieber

Su presencia en esta lista es una de las que más sorprende, ya que juntar a la reina de la Navidad con un fenómeno adolescente como Justin Bieber, que en el 2011 vivía un momento dorado de su carrera desatando la locura de los fans allá dónde iba. Pues el resultado no fue el esperado y los seguidores de la diva pop prefieren esta canción sin colaboraciones. Only Mariah, thanks!

Santa Claus llegó a la ciudad - Luis Miguel

En este caso, el disgusto no recae sobre Luis Miguel, cuya voz es una de las más aplaudidas a nivel internacional. Lo que no convence del todo es el haber traducido al castellano una canción tan mítica como Santa Claus Is Coming To Town. Villancico que también ha sido interpretado, eso sí, en la versión original por grandes talentos como Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Mariah Carey (ya dijimos que era la reina de la Navidad) o Michael Bublé.

Must Be Santa – Bob Dylan

Una canción que no se parece a absolutamente ninguna de las otras canciones de Bob Dylan, para consuelo de muchos de sus seguidores. Un villancico que mezcla un toque tradicional con el ritmo rápido de una especie de polka, que no convenció a todos.