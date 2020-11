¿Quién se ha puesto antes el outfit de Lola Índigo en 'La Tirita'?

Lola Índigo ha aumentado la expectación sobre su último hit en el que colabora con Belén Aguilera, La Tirita tres días después de su lanzamiento. La artista ha retado a su más de 1,2 millones de seguidores en Instragram a averiguar qué amiga suya ha lucido antes en la grabación de una serie uno de los looks que ella luce en su último hit.

"Este outfit lo llevó una amiga mía en su serie, a ver si adivináis quién", ha publicado la madrileña y a los pocos minutos ha empezado a recibir respuestas de sus fans. "La Jedet en Veneno", "Tu Jedet", "Jedet", han insistido todas las respuestas, pues hasta el momento de publicación de este artículo, nadie ha puesto más opciones sobre la mesa y de momento, Lola Índigo no ha querido desvelar la respuesta. ¿Será Jedet? Habrá que ponerse rápido a repasar La Veneno o esperar a que la cantante nos descubra la respuesta.

La Tirita, una historia de superación personal

La canción de Belén Aguilera y Lola Índigo, además de ser totalmente pegadiza y que provocar que al escucharla se te vayan solos los pies, es la una historia de superación personal. La Tirita habla de una ruptura amorosa y de lo importante que es la ayuda de las amigas cuando se produce una situación así.

El videoclip de esta canción, que acumula ya 640.000 visualizaciones en YouTube, está rodado en Ibiza y en concreto, al menos una parte tal y como la cantante ha confirmado a uno de sus seguidores en el mismo post en el que ha lanzado el reto del estilismo, está grabado en los exteriores de un puticlub.

¿Quién ha llevado antes el outfit de Lola Índigo en 'La Tirita'?

"Belén se está deshaciendo de su Belén anterior, de la Belén que nos encanta a todos, pero despegándose de esto para encontrar su nuevo sonido, y aferrarse a lo que ella conoce y a sobre lo que ella quiere inspirarse y me honra mucho ser yo eso para ella", explicó el día del lanzamiento del clip Lola Índigo a LOS40. Pero la madrileña no se quedó ahí. Nos aseguró que si nos fijamos bien podremos encontrar detalles escondidos en el videoclip como una entrada para uno de sus conciertos, un póster "y mil locuras" más. Así que, ¿además del outfit que ya ha usado alguien antes, nos esperará alguna sorpresa más en La Tirita que todavía no hayamos sido capaces de ver? ¡Estamos intrigados!