Marina Yers vuelve a las redes sociales seis meses después: “Los médicos no me dejaban coger el móvil”

Marina Yers es una de las influencers que más ha dado que hablar en redes sociales estos últimos meses y no precisamente por el contenido que estaba subiendo, más bien al revés: por su larga ausencia en ellas.

La joven, que suma millones de seguidores y seguidoras en redes sociales decidió desaparecer unos meses el pasado mes de mayo. De hecho, son muchos y muchas los que empezaron a especular sobre qué le había pasado, pensando todo tipo de teorías: desde que era uno de los nuevos rostros de La isla de las tentaciones hasta que se había muerto.

Ahora, la influencer ha vuelto a su cuenta de Instagram para demostrar que está viva y coleando. “Lo primero, como veis, no he muerto. Estoy viva, hablando y feliz”. Después, la joven ha compartido un vídeo donde aparece llorando con el texto “Os he echado un montón de menos, en serio”, haciendo mención a sus fans.

La influencer ha querido aprovechar para desmentir todos los rumores que se han dicho sobre ella durante estos días: “Lo primero, no estoy muerta; lo segundo, no he estado en La Isla de las Tentaciones; y tampoco he estado en coma”.

Marina Yers en su cuenta de Instagram / IG: @marinayers

También ha desmentido que haya estado en un centro de desintoxicación: “No sé quién se lo inventó, pero yo adicta a qué, solo a mis principios”.

Para terminar, la joven explica en un texto cuál ha sido la verdadera razón que le hizo abandonar las redes: “Básicamente tuve problemas graves de salud y estuve hospitalizada durante un tiempo”.

Marina continúa explicando que hasta el próximo 15 de enero no podrá contar todo lo que ocurrió ya que va a lanzar un libro donde cuenta toda esta experiencia.

Marina Yers no estaba muerta, estaba de parranda pic.twitter.com/V1GWoWUx0f — el sinvergüenza✈️💜 (@sitexadara) December 1, 2020

“Para que te voy a engañar ha sido una mierda de año: he tenido problemas de salud, no me encontraba bien y los médicos no me dejaban coger el móvil”, ha continuado explicando la influencer.

“Juro que con todo lo que me ha pasado solo puedo decir que gracias a Dios estoy viva. Me ha costado mucho salir de la situación de salud en la que me encontraba metida”, ha explicado Yers entre lágrimas.

“Siento que he perdido un poco mi esencia en Instagram, pero voy a recuperarla poco a poco”, ha terminado diciendo la influencer.

Parece que para conocer el problema de salud que ha tenido Marina durante estos meses tendremos que esperar para ver el libro. Esperemos que ahora la joven se encuentre bien y continúe regalándonos momentos en redes sociales.